Les motos bannies du mythique Nürburgring

Tracé de référence pour tous les amateurs de sports mécaniques, la Nordschleife du Nürburgring ne résonnera plus au son des motos.

Pour la première fois, l'emblématique circuit allemand a interdit aux motos de participer à ses sessions de conduite ouvertes au public, les fameuses « Touristenfahrten », et ce avec effet immédiat.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce jeudi, les propriétaires du Nürburgring ont invoqué des problèmes de sécurité comme raison de l'interdiction : « La dynamique de conduite différente des deux et quatre roues présente un risque de malentendu, en particulier pour les motocyclistes. Afin de rendre l'expérience de conduite plus sûre pour tout le monde, les voitures et les motos seront strictement séparées à l'avenir. »

À partir de maintenant, les sessions ouvertes au public, où toute personne possédant un véhicule immatriculé peut venir et rouler sur le circuit de 20,8 km, seront donc réservées aux seules voitures. Dans un souci de sécurité, mais aussi de rentabilité, les nombreux accrochages et incidents impliquant les motos faisant perdre du temps d'exploitation du tracé à ses propriétaires.

La sécurité comme excuse, la rentabilité comme réalité

Un positionnement au détriment des motos, qui devront se contenter des quatre sessions encadrées par des professionnels et des écoles de pilotages prévues en 2025.

Les motos pourront également se rabattre sur le circuit de Grand Prix de 5,1 km, avec 38 dates ouvertes en 2025, dont 9 seront uniquement réservées aux motos. Ce qui fait malgré tout bien peu.

Une décision pour le moins drastique, et largement en défaveur des motos, une nouvelle fois dans ce genre de cas de figure.