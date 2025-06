L’électrique de poche Zero Motorcycles XB 2025 va-t-elle éradiquer le 50 cm3 thermique ?

En ville : vive et pratique

Il est vrai que nous n’avons pas expérimenté la remontée de files durant cet essai mais il nous est arrivé de traverser quelques villes. Lors de ces passages urbains, nous avons clairement constaté que la XB pouvait s’avérer très efficace. Comme vous vous en douterez, la petite Zero est à l’aise pour se faufiler partout. Remonter jusqu’au feu rouge entre une voiture et un trottoir sera par exemple un jeu d’enfant. Si son rayon de braquage peut s'avérer perfectible, on peut néanmoins manoeuvrer cette moto électrique très facilement. Bien sûr faire un demi-tour sera un jeu d’enfant. Et même si vous n’êtes pas à l’aise avec ce genre d’exercice, la marche arrière sera là pour vous faciliter la tâche au pire des cas. C’est aussi la vivacité de cette XB qui fait qu’elle a de solides arguments urbains. Pour s’extirper des bourbiers citadins, la moindre petite torsion vous aidera à effectuer des dépassements facilement.

En revanche, si vous souhaitez convertir la XB en reine de la ville, on vous conseille évidemment de changer ses pneus. Si les petites roues de 19 pouces chacune contribuent à l’agilité de la moto, il faudra tout de même veiller à ne pas trop forcer sur la prise d’angle. En effet, les CST à crampons équipés d’origine sur la machine ne sont pas très adaptés à une conduite au quotidien sur la route. C’est aussi ces gommes qui émettent un certain sifflement assez agaçant sur le bitume. Dommage pour un véhicule qui se revendique silencieux.

En tout-terrain : amusante à souhait

Sans être une moto d’enduro, la XB permet quelques escapades hors des sentiers battus. Son couple généreux et son agilité en font un vrai jouet sur les chemins secs ou herbeux. C’est clairement sur ce terrain de jeu qu’elle sera la plus fun à conduire. Bien entendu évitez les choses un peu trop extrêmes comme les sauts par exemple (ou alors changez vos suspensions avant). Au guidon de cette Zero, on s’imagine parfaitement se tirer la bourre avec ses potes dans le fond du jardin de la maison réaménagé en special sauvage pour l’occasion par exemple. C’est aussi typiquement le 2 roues qu’on dit vouloir acheter pour “aller chercher le pain”. Et si par hasard vous deviez emprunter des chemins non carrossables pour vous y rendre alors il se trouve que la XB serait justement la moto idéale pour ce genre d’utilisation complètement caricaturale.