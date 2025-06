L’électrique de poche Zero Motorcycles XB 2025 va-t-elle éradiquer le 50 cm3 thermique ?

Instinctivement, on a envie de comparer d’emblée la Zero XB avec la Surron Light Bee puisqu’elle partage une plateforme commune. Elles s’affichent toutes les deux à peu près au même prix : 4 699 € pour la Chinoise contre 4 440 € pour l’Américaine et offrent presque les mêmes performances. Mais est-ce que finalement la réelle concurrence ne se trouverait pas plutôt dans le marché des cyclomoteurs tout-terrain, eux aussi conduisibles avec le permis AM ? Si cette catégorie de motos devient de plus en plus boudée par la plupart des constructeurs, il ne faut pas oublier que c’est une case par laquelle certains futurs motards passent avant d’arriver sur des gros cubes. Et heureusement, certains petits constructeurs ne l’ont pas oublié et ils continuent d’exploiter le filon de cette niche. On parle ici de marques comme Beta, Sherco ou encore Rieju. Ces dernières pourraient presque faire figure d’entreprises dissidentes parce qu’elles fabriquent encore et toujours des modèles de motos thermiques 2 temps accessibles dès 14 ans. On évoque donc ici des 50 à boîte tels que la Beta 50 RR Enduro Race à 4 330 €, la Sherco 50 SE-RS Factory à 3 990 € ou a Rieju 50 MRT Pro à 3 899 €.

Il est vrai qu’aux premiers abords, les “mécaboites” paraissent n’avoir aucun point commun avec des motos électriques comme la XB. Et pourtant, elles s’adressent finalement au même public : des jeunes détenteurs du permis AM qui aiment customiser leurs engins. On le sait bien, tous les possesseurs de ce genre de véhicules passent du temps (et de l’argent) à personnaliser leurs 2 roues pour les rendre uniques. Et là-dessus aussi la Zero s’aligne. On a déjà vu des prépas sur base de Surron qui rendent la machine méconnaissable. Mais là où ce genre d’engin électrique risque de faire encore plus mal à la production des 50cc à explosion, c’est qu’il ratisse encore plus large : on ne verra jamais (ou alors très rarement) des détenteurs du permis A (ou A2) s’offrir un cyclomoteur pour s’amuser tandis qu’une Zero XB, il y aura plus de chances (on en voit déjà sur les Light Bee).

On espère simplement que l’apparition de modèles électriques comme la XB ne tuera pas ces marques qui comptent dans le paysage de la moto d’enduro, mais aussi dans le monde du motocyclisme en général. On voit d’ailleurs que Rieju par exemple, anticipe déjà ce changement qui se profile à l’horizon, car ils proposent déjà un véhicule électrique qui vient concurrencer directement la XB : la E-Tango à 5 799 €, mais nettement mieux équipée.

Espérons maintenant que les autres marques réussissent à s’adapter pour ne pas finir comme Derbi. On sait notamment que pour Beta, le marché des 50 thermiques représente toujours un beau volume de vente.

Caradisiac a aimé