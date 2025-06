La Zero Motorcycles XE 2025 est-elle l'avenir de l’enduro loisir ?

Face à une concurrence comme la Surron Ultra Bee ou la Talaria Sting 5500 Pro, la Zero XE

réussit à imposer sa vision d’un tout-terrain électrique légèrement plus abouti et mature. Plus

puissante, mieux suspendue, et plus proche d’une vraie moto que d’un vélo motorisé, elle

propose un compromis sérieux entre plaisir et efficacité. Certes, le tarif est plus élevé que celui

de l’Ultra Bee à 5 949 €, mais en dessous d’une Sting 5500 à 6 490 €, la Zero XE peut

néanmoins s’appuyer sur un réseau de revendeurs normalement plus étoffé que celui des

Surron et des Talaria. La version californienne de ces motos électriques profiterait aussi d’un

SAV théoriquement mieux rodé que ses concurrentes chinoises. Tellement sûr de la qualité de

son produit que le constructeur US garantit d’ailleurs son modèle pendant 2 ans.

En bref, les prestations sont donc à la hauteur des 6 445 € (sans le bonus écologique déduit)

demandés pour cette XE. Elle qui vous offrira des sensations qui n’ont rien à envier à des motos

d’enduro qui peuvent dépasser les 10 000 € neuves. Et puis l’autre bon point à rappeler, c’est

qu’on a finalement à faire ici à un modèle homologué (donc assurable) et qui peut être conduit

simplement avec un permis B.

Caradisiac a aimé