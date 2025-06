La Zero Motorcycles XE 2025 est-elle l'avenir de l’enduro loisir ?

Bien que pensée pour les chemins, la XE peut s’accommoder de courts trajets urbains. Sa

légèreté et sa maniabilité en font un deux-roues très agréable à piloter en ville. Des petits coups d'accélérateur vous permettront aussi de vous extirper du moindre bourbier urbain.

La seule ombre au tableau ce n’est pas tant l’autonomie mais plutôt le bruit engendré par la

transmission et les pneus CST à crampons. Si vous pensez évoluer majoritairement sur le

bitume alors changez de monture pneumatique car la monte d’origine contribue à un sifflement

assez désagréable à la longue.

En tout-terrain : un régal pour tous

C’est là qu’elle brille. Sans embrayage, la XE se pilote au feeling. Elle grimpe, franchit et bondit

avec aisance. La puissance est là, constante et parfaitement dosable (un peu moins en mode

Sport). La moto est agile, rassurante, et donne immédiatement confiance. Même les débutants

y trouveront du plaisir. Et puis quel plaisir de pouvoir évoluer dans les chemins aux côtés des

vélos sans avoir l’appréhension de se dire qu’on va peut-être déranger. On peut vraiment se faire plaisir sans aucune culpabilité (si tant est qu’on en ait une à rouler avec du thermique bien

entendu). Mais bon, quelqu’un trouvera toujours quelque chose à vous redire pour vous faire

comprendre que vous dérangez dans les chemins. À croire qu’ils ont acheté les chemins avec

leurs chaussures de randonnée…

Le staff nous avait dit qu’il valait mieux éviter de sauter avec la moto car il s’agissait encore

que de pré série. On leur a prouvé que c’était finalement possible en faisant 3 tours de piste sur

le terrain de motocross du Hondapark à Lommel. Le circuit était fait de sable bien profond à

certains endroits et pourtant la moto n’a pas bronché. Même à 30 % de batterie, elle avait

encore suffisamment de jus pour nous propulser hors d'énormes ornières de sable du tracé

belge.