La Ducati Panigale V4 S s'habille aux couleurs de la Lamborghini Revuelto

La nouvelle Ducati Panigale V4 Lamborghini, ultime moto née de la collaboration entre les constructeurs italiens de motos et de voitures de sport, a été dévoilée au public au Teatro Alcione, à Milan, pendant la semaine du design de Milan.

Ce troisième chapitre du partenariat entre Ducati et Lamborghini, repose cette fois sur la Panigale V4 S, la dernière génération de la Superbike italienne et s'associe à la Lamborghini Revuelto, la première supercar hybride HPEV (High Performance Electrified Vehicle) signée Lamborghini.

« Avec la Panigale V4 Lamborghini, le partenariat entre ces deux icônes de la Motor Valley italienne s'enrichit d'un nouveau chapitre qui confirme et renforce les valeurs qui nous inspirent : L'excellence italienne, la sportivité et la performance, avec un design toujours distinctif. Nous nous sommes inspirés de la Lamborghini Revuelto, créant ainsi une association entre les modèles les plus exclusifs et les plus représentatifs des deux entreprises. Ce choix confirme notre désir constant d'offrir aux passionnés des objets de collection uniques, d'une beauté extraordinaire, qui peuvent offrir l'expérience sur route la plus excitante » a déclaré Claudio Domenicali, le P.-D.G. de Ducati.

Pour créer la V4 S Lamborghini, le Centro Stile de Ducati a travaillé en collaboration avec Lamborghini pour concevoir la livrée unique et une série de détails uniques inspirés du Revuelto, créant une moto exclusive limitée à 630 exemplaires numérotés.

Une alliance de style pour la Ducati Panigale V4 S

La Panigale V4 Lamborghini est rendue particulièrement unique par la livrée basée sur la couleur noire de la fibre de carbone avec une texture visible, des détails en Verde Scandal, Grigio Telesto et Grigio Acheso, et le selle spécifique, qui s'inspire de l'intérieur de la Revuelto.

On retrouve également des jantes en aluminium forgé spécialement conçues pour cette moto et présentant le même style que celles de la Revuelto, tandis que l'arrière et les ailettes ont été retravaillés par les designers de Ducati en suivant les lignes de la supercar.

Prenant pour base la Panigale V4 S, la déclinaison Lamborghini est équipée d'un silencieux en titane Akrapovič homologué avec des sorties en carbone, qui, avec un calibrage dédié au moteur, portent la puissance maximale de la Panigale V4 Lamborghini à 218,5 chevaux tout en ramenant le poids de la moto à seulement 185 kg, soit près de 2 kg de moins que la Panigale V4 S, avec un rapport poids/puissance qui passe ainsi de 1,15 à 1,18 CV/Kg.

La carrosserie de la moto et d'autres composants comme que le bouclier thermique, le protège-talon et les garde-boue avant et arrière sont entièrement en fibre de carbone, utilisant la même trame que celle utilisée sur les voitures super sportives de Lamborghini.

Les caractéristiques de la Panigale V4 Lamborghini sont complétées par l'embrayage à sec et les repose-pieds réglables, les leviers de frein et d'embrayage et les masselottes d'embouts de guidon en aluminium. Ceux qui souhaitent utiliser leur moto sur circuit disposeront d'un bouchon de réservoir racing en aluminium, d'écopes de refroidissement pour les freins, d'un carter d'embrayage ouvert en fibre de carbone et d'un kit adapté pour enlever le support de plaque d'immatriculation, tous inclus avec la moto.

Chaque Panigale V4 Lamborghini est livrée avec un certificat d'authenticité et une housse dédiée à la moto, dans une boîte spéciale personnalisée assortie à la livrée. De plus, chaque Lamborghini Panigale V4 sera livrée dans une caisse en bois exclusive et personnalisée, avec une béquille arrière dédiée, encore une fois assortie à la livrée de la moto.

En plus de ces 630 exemplaires, Ducati produit également une série encore plus exclusive, appelée Speciale Clienti, disponible uniquement pour 63 clients Lamborghini qui pourront transférer le coloris de leur Lamborghini sur leur Ducati Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti, ou bien choisir parmi les combinaisons de couleurs proposées par le Ducati Centro Stile.

Les livraisons de la Ducati Panigale V4 Lamborghini débuteront en septembre 2025.