Un livreur pulvérise une Lamborghini Revuelto neuve

Imaginez : vous attendez impatiemment de prendre possession de votre Lamborghini Revuelto. Soudain, le téléphone sonne : vous apprenez que votre supercar est dans un mur avec une roue en moins. Voici la folle histoire vécue par un client au Liban.

Un accident mystérieux

Les photos partagées par la page Instagram supercar.fails sur les réseaux sociaux montrent l'étendue des dégâts. On y découvre la Lamborghini verte avec les airbags déployés, une roue arrachée, le capot avant ouvert, le rétroviseur droit cassé et le train arrière désaxé. Pour rendre les faits encore plus déprimants, il est possible de voir le coupé italien en parfait état à son arrivée dans le showroom Lamborghini de Beyrouth quelques jours plus tôt.

La Revuelto, une Lamborghini déjà historique

Lors de son intronisation en mars 2023, la Revuelto incarne la première Lamborghini équipée d'un V12 hybride. Sa mécanique associe pour rappel trois moteurs électriques et un bloc V12 6,5l thermique de 825 chevaux. Un ensemble qui délivre au total 1015 chevaux pour un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h. La puissance déboule au sol via une transmission intégrale et une boîte huit rapports. Son tarif sans les options : 566 808 euros.