Les motos et scooters comme solution idéale pour circuler en ville ?

Comme cela est régulièrement déploré par de nombreuses associations de défense des motards, notamment la Fédération française des motards en colère (FFMC), les deux-roues motorisés sont souvent vus comme des problèmes dans les villes, plutôt que comme des solutions permettant d’améliorer la fluidité du trafic mais aussi de réduire la pollution.

Face à ce constat, la Chambre Syndicale des Importateurs d'Automobiles et de Motocycles (CSIAM) a réagi avec la publication de Libre Blanc intitulé « Liberté, Efficacité, Sobriété ». Un manifeste, que vous pouvez retrouver en fin d’article, qui plaide en faveur de l’utilisation des deux-roues motorisés, motos et scooters en milieu urbain et périurbain.

Les deux-roues motorisés, une solution plus qu'un problème

À l’aide d’études sur le sujet, dont la plupart ont été publiées par des organismes de références, compilées au sein de ce livre, la CSIAM rétablit de nombreuses vérités sur les motos et scooters : « La CSIAM a décidé de réunir dans ce livre les résultats de différentes études menées par les agences nationales que sont l’ANSES et l’ADEME, mais aussi par des organismes de recherche. Tous mettent en évidence que le 2RM est une solution de mobilité individuelle qui apporte de nombreux avantages à son utilisateur et à la société tout entière » annonce ainsi en préambule Vincent Thommeret, président de la branche deux-roues de la CSIAM et de Yamaha France.

Fluidification du trafic, pollution atmosphérique moindre, économies individuelles et collectives, gain de temps, la CSIAM dresse une liste complète de tous les avantages de l’utilisation de deux-roues et plaide en faveur de leur développement et s’appuie pour cela sur des études sérieuses et scientifiques. Et c’est la science qui le dit…