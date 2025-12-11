Les sportives de la vente

Le contrôle technique de cette Honda CBR 900 RR Fireblade de 1993 est vierge. Il faudra quand même prévoir une petite révision avant de reprendre la route à son guidon car elle a été exposée dans un showroom ces dernières années. Avec 56 864 kilomètres à son compteur, on en attend entre 6 000 et 8 000 euros.

Quelques éléments ont été ajoutés sur cette Kawasaki ZXR 750 Stinger de 1989 pour aller tâter un peu de la piste. Elle a un tout petit peu moins de 50 000 kilomètres à son compteur. Un lot de pièces sera fourni avec la machine qui est estimée entre 4 000 et 5 000 euros.

En 1985, Suzuki sort une bombe juste échappée des circuits avec sa 750 GSXR. Un an plus tard, le constructeur japonais enfonce le clou en ajoutant une version 1100 cm3 à son catalogue. Cet exemplaire qui a un peu plus de 41 000 kilomètres à son compteur devra être révisé car, comme la Honda CBR 900 RR, elle a passé quelques années en exposition (estimation entre 8 000 et 10 000 euros).

Autre missile de chez Suzuki, voici la fameuse GSX 1300 R plus connue sous le nom d’Hayabusa. Elle est de 1999 et a un peu moins de 69 000 kilomètres. Révision également à prévoir puisqu’elle sort elle aussi d’un showroom. On a fixé son estimation entre 8 000 et 10 000 euros.