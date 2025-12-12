En route…

Confirmation de la baisse des prix sur les Solex avec ce 2200 qui est estimé entre 100 et 200 euros. Il est en bon état de fonctionnement, les pneus et le silencieux sont neufs et il est immatriculé.

On reste dans les petites cylindrées avec cette Motobécane AV 79 de 1964. Elle est équipée de deux pneus neufs et est décrite comme étant fonctionnelle. Son estimation a été fixée entre 200 et 300 euros.

Direction Dijon et la marque Terrot avec deux 250 cm3 qui seront proposées dans cette vente. La première est cette OSSE du début des années trente qui attend entre 4 000 et 7 000 euros. Elle est fonctionnelle et possède sa carte grise « collection ».

La seconde est une OSSD de 1957. Elle fonctionne et a également deux pneus neufs. L’embrayage a été révisé et les roulements de boîte de vitesses ont été changés (tout comme le kit chaîne). Avec sa carte grise normale, comptez entre 2 000 et 4 000 euros pour repartir au guidon de cette machine française de l’après-guerre.

On termine avec un lot qui sera certainement très attendu des amateurs de motos américaines, à savoir cette Harley-Davidson FLSTC Softail Heritage de 1995. Sans « titre de circulation », c’est ce que l’on appelle une « sortie de grange ». Son estimation, entre 100 et 200 euros, sera certainement largement dépassée. Dernier petit détail mais qui a son importance, elle sera à récupérer dans le département des Pyrénés-Atlantiques.

On se retrouve un peu plus tard pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente.