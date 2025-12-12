Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Vente Osenat : des motos le 15 décembre à Fontainebleau (77)

Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Vente Osenat du 15 décembre : la suite

 

En route…

Confirmation de la baisse des prix sur les Solex avec ce 2200 qui est estimé entre 100 et 200 euros. Il est en bon état de fonctionnement, les pneus et le silencieux sont neufs et il est immatriculé.

Solex S 2200 1962
Solex S 2200 1962 (lot n° 7)

 

On reste dans les petites cylindrées avec cette Motobécane AV 79 de 1964. Elle est équipée de deux pneus neufs et est décrite comme étant fonctionnelle. Son estimation a été fixée entre 200 et 300 euros.

Motobécane AV 79 1964
Motobécane AV 79 1964 (lot n° 13-5)

 

Direction Dijon et la marque Terrot avec deux 250 cm3 qui seront proposées dans cette vente. La première est cette OSSE du début des années trente qui attend entre 4 000 et 7 000 euros. Elle est fonctionnelle et possède sa carte grise « collection ».

Terrot OSSE 250 cm3
Terrot OSSE 250 cm3 (lot n° 30)

 

La seconde est une OSSD de 1957. Elle fonctionne et a également deux pneus neufs. L’embrayage a été révisé et les roulements de boîte de vitesses ont été changés (tout comme le kit chaîne). Avec sa carte grise normale, comptez entre 2 000 et 4 000 euros pour repartir au guidon de cette machine française de l’après-guerre.

Terrot 250 cm3 OSSD 1957
Terrot 250 cm3 OSSD 1957 (lot n° 10)

 

On termine avec un lot qui sera certainement très attendu des amateurs de motos américaines, à savoir cette Harley-Davidson FLSTC Softail Heritage de 1995. Sans « titre de circulation », c’est ce que l’on appelle une « sortie de grange ». Son estimation, entre 100 et 200 euros, sera certainement largement dépassée. Dernier petit détail mais qui a son importance, elle sera à récupérer dans le département des Pyrénés-Atlantiques.

Harley-Davidson Softail Heritage FLSTC 1995
Harley-Davidson Softail Heritage FLSTC 1995 (lot n° 76)

 

On se retrouve un peu plus tard pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente.

