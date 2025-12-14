Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Vente à Chartres (28) le 16 décembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Vente du 16 décembre à Chartres: la suite

 

Vente à Chartres (28) le 16 décembre

Les machines de plus de 125 cm3

 Il devait y avoir un nid de Gnome & Rhône Junior 250 cm3 puisque trois exemplaires plus un moteur seront disponibles lors de cette vente. Ils sont estimés entre 2 000 et 3 500 euros (entre 100 et 200 euros pour le moteur). Les papiers sont en règle et il faudra prévoir une petite révision pour l'utiliser sereinement.

Gnome & Rhône Junior 250 cm3 1938 (lot n° 6)
Gnome & Rhône Junior 250 cm3 1938 (lot n° 6)

 

 Avec un peu moins de 100 000 kilomètres à son compteur, cette BMW R60 Série 6 de 1974 vous attend à une estimation proposée entre 3 000 et 4 500 euros. Elle est en bon état de fonctionnement. En plus des équipements visibles sur la photo, une paire de sacoches en cuir viendra compléter ce lot.

BMW R 60/6 600 cm3 1974 (lot n° 12)
BMW R 60/6 600 cm3 1974 (lot n° 12)

 

 A titre indicatif (c'est une façon de se couvrir), le compteur de cette Honda CB 1000 Big One de 1993 affiche 43419 kilomètres. Quelques stigmates du temps sont visibles mais rien de bien grave. Son estimation? Comptez entre 1 000 et 1 600 euros.

Honda CB 1000 Big One 1993 (lot n° 13)
Honda CB 1000 Big One 1993 (lot n° 13)

 

 On termine avec cette Harley-Davidson FLH Electra Glide Revival 1870 cm3 de 2021. Ce modèle, fabriqué en seulement 1500 exemplaires, est un hommage aux fameuses FLH "Shovelhead" de la fin des années soixante. Le moteur a eu droit à une préparation "stage 2" et il faudra prévoir de la remettre dans sa configuration d'origine au moins pour le contrôle technique. Son estimation est proposée entre 14 000 et 23 000 euros.

Harley Davidson FLH 1870 Electra Glide Revival 2021 (lot n° 14)
Harley Davidson FLH 1870 Electra Glide Revival 2021 (lot n° 14)
Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité