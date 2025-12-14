Les machines de plus de 125 cm3

Il devait y avoir un nid de Gnome & Rhône Junior 250 cm3 puisque trois exemplaires plus un moteur seront disponibles lors de cette vente. Ils sont estimés entre 2 000 et 3 500 euros (entre 100 et 200 euros pour le moteur). Les papiers sont en règle et il faudra prévoir une petite révision pour l'utiliser sereinement.

Avec un peu moins de 100 000 kilomètres à son compteur, cette BMW R60 Série 6 de 1974 vous attend à une estimation proposée entre 3 000 et 4 500 euros. Elle est en bon état de fonctionnement. En plus des équipements visibles sur la photo, une paire de sacoches en cuir viendra compléter ce lot.

A titre indicatif (c'est une façon de se couvrir), le compteur de cette Honda CB 1000 Big One de 1993 affiche 43419 kilomètres. Quelques stigmates du temps sont visibles mais rien de bien grave. Son estimation? Comptez entre 1 000 et 1 600 euros.

On termine avec cette Harley-Davidson FLH Electra Glide Revival 1870 cm3 de 2021. Ce modèle, fabriqué en seulement 1500 exemplaires, est un hommage aux fameuses FLH "Shovelhead" de la fin des années soixante. Le moteur a eu droit à une préparation "stage 2" et il faudra prévoir de la remettre dans sa configuration d'origine au moins pour le contrôle technique. Son estimation est proposée entre 14 000 et 23 000 euros.