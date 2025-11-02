Lexus LS Micro : le luxe de la mobilité annonce un futur individualiste

La population vieillit. Nous serons bientôt très nombreux à chercher à nous déplacer en ville. Lexus a donc imaginé un concept de mobilité urbaine individuelle luxueuse. Sorte de prolongation de votre bon fauteuil du salon, de votre sono d’audiophile, tout en prenant en compte votre agoraphobie.

Nous voici face à un véhicule visiblement 100 % autonome (il suffit de lancer le parcours en réalisant un swipe), à trois roues. L’ouverture se fait par l’avant, telle une Isetta passée entre les mains d’un fan de films dystopiques. Une approche similaire à celle des arrières de yacht qui se jettent dans l’eau.

L’intérieur est composé de bois et de matériaux nobles avec, en élément central, un énorme fauteuil de type relax.

Point de fenêtre directe, excepté le pare-brise, mais du verre sur les parties hautes et le toit. Les panneaux tasseaux de bois, très tendance dans les décorations d’intérieurs des maisons en 2025 servent également de panneaux acoustiques pour réduire le bruit.

Le siège peut avancer, reculer et s’incliner. Évidemment, le véhicule est 100 % électrique et la batterie, amovible, se retire par l’arrière.

La proposition de Lexus est étrange, osée, un tantinet dérangeante même. Espérons que le futur ne sera pas aussi individualiste. D’autant qu’un engin de la sorte ne prend pas moins de place qu’une voiture 2 places ou qu’un Twizy. Certes, ce dernier n’est pas un symbole de luxe et ne revendique aucune « premiumitude », mais si le futur pouvait miser un peu plus sur le fun, ce serait une bonne chose.