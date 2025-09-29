Voici un aperçu de l’intérieur de la Lexus LFR qui tourne sur le Nürburgring.

Lexus a déjà investi dans la catégorie des supercars avec la Lexus LFA qui a été produite à 500 exemplaires de 2010 à 2012. Cette auto disposait alors d’un V10 de 560 ch et affichait de belles performances, comme un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et une pointe de vitesse digne des bolides qui fréquentent le circuit des 24-Heures du Mans puisque la LFA atteignait les 325 km/h !

Aujourd’hui, c’est d’un autre bolide qu’il s’agit. Celui-ci pourrait se nommer Lexus LFR. C’est une belle bête, héritière de la LFA, qui au lieu d’un V10 atmosphérique, se dote d’un V8 biturbo hybride dont la puissance pourrait dépasser les 600 ch. Il s’agit pour le moment de suppositions, car la marque Lexus n’a rien dit de la fiche technique de cette auto.

Des essais qui s’éternisent sur le Nürburgring

De cette auto, on a vu bon nombre de prototypes qui sillonnent les routes et les circuits toujours sous un épais camouflage. On a même vu dernièrement plusieurs versions dévaler à toute vitesse, le circuit du Nürburgring. De plus, la marque japonaise a dévoilé cet été, en marge du concours d’élégance de Pebble Beach un concept-car nommé « Sport Concept » qui donne une bonne idée de ce que sera la future concurrente des Mercedes-AMG GT, Aston Martin Vantage, Aston Martin Vanquish, Ferrari 12cilindri et Porsche 911 Turbo.

Des images inédites de l’habitacle de la Lexus LFR

Aujourd’hui, c’est la première fois qu’un chasseur de scoop a réussi à photographier l’intérieur de ce modèle. S’il reste encore à bord de nombreux instruments de mesure servant à récolter des données chiffrées pour les ingénieurs de Lexus, on voit que la voiture est proche de la mise en production avec des équipements de série tels que la console centrale, le tableau de bord ainsi que le gigantesque écran d’infodivertissement au bas duquel on trouve toutes une rangée de boutons servant à différentes commandes. Cette auto pourrait bien être dévoilée avant la fin de l’année pour une commercialisation l’année prochaine, vraisemblablement à un nombre limité d’exemplaires.