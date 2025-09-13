Trois versions de la supercar Lexus LFR sont en essais sur la piste du Nürburgring.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons la nouvelle supercar japonaise Lexus LFR sur piste ou sur la route. Cette fois c’est sur la piste de la Nordschleife que trois versions de la Lexus LFR effectuent des passages à haute vitesse sur le ruban goudronné de ce que l’on appelle l’enfer vert. Les trois versions de cette supercar hybride affichent leur lot de différences.

Sur la piste du Nürburgring, nos chasseurs de scoop ont pu photographier une version équipée d’un pack piste avec un grand aileron arrière et un large splitter à l’avant ainsi que des volets aérodynamiques supplémentaires. Une autre Lexus LFR était quant à elle équipée d’un aileron moins imposant et moins d’éléments aérodynamiques, tandis qu’une troisième ne disposait pas de pack piste et n’était donc pas munie d’aileron, mais d’un simple becquet.

Des concurrentes redoutables pour le modèle sportif japonais

Afin de mieux comparer les performances de son bolide à ses futures concurrentes, Lexus avait pris soin d’amener sur le Nürburgring une Mercedes-AMG GT-R et une Mercedes-AMG GT Black Series. Mais ce ne seront pas les seules concurrentes de la Lexus LFR lorsqu’elle arrivera en 2026, puisqu’elle devrait trouver sur sa route les Aston Martin Vantage et Vanquish, la Ferrari 12cilindri, Porsche 911 Turbo et bien d’autres bolides tous bien pourvus en puissance.

Un concept-car pour nous faire patienter

En ce qui concerne la motorisation, la Lexus LFR devrait s’équiper d’un V8 biturbo hybride qui devrait afficher plus de 600 ch, alors que la Lexus LFA qui l’a précédé disposait d’un V10 de 560 ch. Mais pour le moment, Lexus n’a rien dévoilé en ce qui concerne les caractéristiques de sa future supercar et cela même si cet été, en marge du concours d’élégance de Pebble Beach, Lexus a présenté le « Sport Concept » qui donne un aperçu de cette future auto lorsqu’elle sera débarrassée du camouflage qui couvre les prototypes vus sur le Nürburgring.