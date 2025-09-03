Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Volvo Ex60

Le Volvo EX60 montre sa silhouette, mais n’arrivera pas avant l’année prochaine

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Julien Bertaux

La marque suédoise en montre un peu plus concernant son prochain SUV électrique, un modèle d’une grande importance pour la croissance de sa gamme zéro émission.

Le Volvo EX60 montre sa silhouette, mais n'arrivera pas avant l'année prochaine
Le Volvo EX60 ne cède pas à la mode des SUV coupés.

Pour le moment, il s’approche timidement. Pourtant, ce modèle représentera le cœur de gamme électrique du constructeur, se plaçant entre l’EX40 et le grand EX90. Après avoir aperçu les feux arrière, c’est désormais la silhouette que l’on distingue, un profil qui ne cède pas à la mode des SUV coupés malgré une légère chute du pavillon et une lunette quelque peu inclinée.

Côté technique, Volvo n’est pas très bavard, mais assure que ce EX60 « offrira une autonomie électrique supérieure à celle de tous les modèles Volvo jusqu’à présent », soit plus de 620 km. Pour assurer un tel rayon d’action, le EX60 peut compter sur une nouvelle plateforme nommée SPA3, une architecture qui combine système de propulsion, systèmes électriques et électroniques.

Impossible de deviner le style de ce futur EX60, mais il semble que les lignes anguleuses soient privilégiées.
Impossible de deviner le style de ce futur EX60, mais il semble que les lignes anguleuses soient privilégiées.

Cet EX60, dont l’usine de Torslanda en Suède assurera sa production, sera le pendant électrique du XC60, soit le modèle le plus vendu de la marque avec plus d’1,5 million d’exemplaires écoulés.

Rendez-vous en janvier

Même si Volvo mise beaucoup sur cet EX60, il affrontera de nouveaux concurrents comme le Mercedes GLC EQ le BMW iX3. De plus, la firme a bien pris conscience que l’électrique ne tient pas ses promesses. Initialement, les modèles thermiques doivent quitter le catalogue en 2030, seulement les moteurs thermiques hybrides seront toujours présents sous les capots après cette échéance.

Ce nouveau SUV sera dévoilé officiellement le 21 janvier 2026 sur ses terres natales, à Stockholm en Suède.

Volvo Ex60

