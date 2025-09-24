Le Volvo EX30 Cross Country est un faux rustique - En direct du salon de Lyon 2025

Dans la gamme électrique de Volvo, l’EX30 représente l’entrée de gamme. Ce SUV de 4,23 mètres de long s’inscrit dans la catégorie des petits modèles urbains, avec un prix de base situé à 39 100€, avec un moteur de 272 chevaux et des batteries de 49 kWh.

Depuis quelques semaines, Volvo propose une version « Cross Country » de ce petit Ex30, une appellation bien connue des habitués de la marque suédoise : historiquement, le label ajoute de meilleures capacités « tous chemins » aux modèles de la gamme Volvo ainsi que ce fameux look « baroudeur » dont se sont inspirés d’autres constructeurs comme Mercedes, Peugeot ou encore Volkswagen par le passé.

19 mm en plus

Par rapport à l’EX30 normal, l’EX30 Cross Country voit sa garde au sol surélevée de 19 millimètres. Il s’offre aussi un « kit carrosserie » spécifique avec une face avant incorporant un « dessin topographique qui indique les coordonnées GPS du mont Kebnekaise situé en Laponie suédoise ». Il y a aussi des jantes de 19 pouces spécifiques et des badges « Cross Country ».

Côté mécanique, l’EX30 Cross Country impose le choix des grosses batteries de 64 kWh et la transmission intégrale avec les deux moteurs (428 chevaux de puissance maximale cumulée). Il revendique 450 km d’autonomie maximale et perd ainsi 23 kilomètres par rapport à un EX30 « non Cross Country » équipé du même groupe motopropulseur. Il coûte aussi plus cher : 55 900€ au lieu de 53 800€ pour l’EX30 bimoteur à grosses batteries. Il est aussi 12 500€ plus cher que l’EX30 à simple moteur et grosses batteries, dont l’autonomie maximale est de 475 km WLTP. Certes, il est beaucoup mieux équipé.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Ça a toujours de la gueule, un 4x4 doté d’un équipement de toit façon « professionnel du tout-terrain ». Mais ici, ça ne sert pas à grand-chose sachant que l’auto n’est pas un vrai franchisseur et qu’il doit composer avec une autonomie peu compatible avec ce genre d’utilisation.