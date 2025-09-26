A Lyon, Volvo assume aussi ses voitures thermiques

Dans les plans de Volvo remontant à quelques années, le constructeur ne devait plus vendre que des voitures exclusivement électriques à partir de l’année 2030. Mais comme Mercedes, Audi et la quasi-totalité des autres constructeurs automobiles, la marque suédoise appartenant au groupe Geely a dû changer sa stratégie en raison de l’évolution du marché non conforme avec ses projets.

Volvo va donc continuer de proposer des véhicules thermiques après l’année 2030 et va même lancer le développement de nouveaux modèles fonctionnant avec de l’énergie fossile. Et au salon de Lyon, la marque joue sur les deux tableaux : les EX30, EX90, C40 et autres EX40 encadrent la nouvelle grosse berline ES90 sur le stand.

Électriques ET thermiques

Mais on y trouve aussi le break hybride V60, le XC60 et le XC90 récemment restylés. Ils sont moins bien exposés que leurs frères électriques, mais ils prennent tout de même de la place sur le stand.

Les récents ES 90 et autres EX30 Cross Country sont en tout cas les plus visibles, ce qui paraît logique compte tenu de leur nouveauté. A noter d’ailleurs que l’exemplaire d’ES90 présent sur le stand est un exemplaire de pré-série, il reste donc fermé (ce qui est dommage pour les visiteurs).

Et sachant que le stand de Volvo est juste à côté de celui de Polestar, c’est aussi l’occasion de se rappeler à quel point les modèles de ces deux marques cousines se ressemblent : les Polestar 3 et 4 présentes à quelques mètres de la grande ES 90 ont plus qu’un air de famille !