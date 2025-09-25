La nouvelle Volvo ES90 est la plus belle des Polestar - En direct du salon de Lyon 2025

Alors que Volvo a récemment revu sa stratégie pour les années futures en rallongeant la durée de vie de ses modèles thermiques, le constructeur suédois détenu par le groupe chinois Geely lance un nouveau modèle électrique à la vocation haut de gamme, positionné en face des routières du genre de la BMW i5, de la Mercedes EQE et de l’Audi A6 e-tron.

L’ES90 est une grosse berline longue de cinq mètres, dont le design hésite entre l’univers des tricorps classiques et celui des crossovers. Elle arbore une calandre très simple, cultive les petits détails « hi-tech » et ne manque franchement pas d’allure. Même lorsqu’on la compare aux modèles de chez Polestar, censés être plus sportifs et élancés, cette Volvo n’a vraiment pas à rougir.

Même si l’exemplaire visible au salon de Lyon est un véhicule de pré-série, sa finition intérieure est aussi au niveau des autos de son segment. L’ergonomie « tout écran » ne plaira pas à tout le monde mais la technologie qu’elle embarque est à la pointe et les matériaux qui la garnissent sont flatteurs.

Il faut vraiment monter à bord

Il y a en revanche deux points étonnants lorsqu’on prend place à l’arrière de l’auto : son seuil de porte très haut qui donne l’impression de monter dans un SUV et ce plancher -très haut lui aussi- à cause de la taille des batteries installées dans le châssis. L’espace est heureusement très généreux à ces places arrière, même si le coffre ne revendique que 466 litres soit une valeur très quelconque dans la catégorie (il y a aussi un tout petit « frunk » à l’avant).

Côté mécanique, la voiture embarque des batteries de 88 kWh en entrée de gamme (333 chevaux et 650 km d’autonomie WLTP) ou de 102 kWh en haut de gamme (jusqu’à 680 chevaux en Twin Performance et 700 km d’autonomie WLTP en Twin). Grâce à son architecture 800 volts permettant de monter jusqu’à 350 kW de puissance en courant continu, elle fait le 10-80% en 20 minutes et bat ainsi toutes ses concurrentes.

Côté prix, enfin, elle démarre à 75 900€ et grimpe jusqu’à 98 450€ en haut de gamme Twin Performance. Elle s’aligne à peu près sur ses rivales allemandes mais possède un meilleur équipement de série quand on la compare.

Quand on compare cette Volvo ES90 aux modèles de chez Polestar présents à côté, on se dit que c’est peut-être elle la plus belle dans le genre haut de gamme électrique.