Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volvo Es90

La nouvelle Volvo ES90 est la plus belle des Polestar - En direct du salon de Lyon 2025

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

3  

Après s’être déjà montrée au salon de Munich quelques jours plus tôt, la nouvelle grande routière électrique de Volvo s’expose à Lyon. A côté des modèles de Polestar visibles quelques mètres à côté, elle a fière allure.

La nouvelle Volvo ES90 est la plus belle des Polestar - En direct du salon de Lyon 2025
La Volvo ES90 est une grande berline électrique qui s'attaque à la BMW i5 et à la Mercedes EQE.

Alors que Volvo a récemment revu sa stratégie pour les années futures en rallongeant la durée de vie de ses modèles thermiques, le constructeur suédois détenu par le groupe chinois Geely lance un nouveau modèle électrique à la vocation haut de gamme, positionné en face des routières du genre de la BMW i5, de la Mercedes EQE et de l’Audi A6 e-tron.

L’ES90 est une grosse berline longue de cinq mètres, dont le design hésite entre l’univers des tricorps classiques et celui des crossovers. Elle arbore une calandre très simple, cultive les petits détails « hi-tech » et ne manque franchement pas d’allure. Même lorsqu’on la compare aux modèles de chez Polestar, censés être plus sportifs et élancés, cette Volvo n’a vraiment pas à rougir.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Même si l’exemplaire visible au salon de Lyon est un véhicule de pré-série, sa finition intérieure est aussi au niveau des autos de son segment. L’ergonomie « tout écran » ne plaira pas à tout le monde mais la technologie qu’elle embarque est à la pointe et les matériaux qui la garnissent sont flatteurs.

Il faut vraiment monter à bord

Il y a en revanche deux points étonnants lorsqu’on prend place à l’arrière de l’auto : son seuil de porte très haut qui donne l’impression de monter dans un SUV et ce plancher -très haut lui aussi- à cause de la taille des batteries installées dans le châssis. L’espace est heureusement très généreux à ces places arrière, même si le coffre ne revendique que 466 litres soit une valeur très quelconque dans la catégorie (il y a aussi un tout petit « frunk » à l’avant).

L'ambiance intérieure ressemble à celle de tous les autres grands modèles du groupe Geely et la finition est de très bonne facture.
L'ambiance intérieure ressemble à celle de tous les autres grands modèles du groupe Geely et la finition est de très bonne facture.

Côté mécanique, la voiture embarque des batteries de 88 kWh en entrée de gamme (333 chevaux et 650 km d’autonomie WLTP) ou de 102 kWh en haut de gamme (jusqu’à 680 chevaux en Twin Performance et 700 km d’autonomie WLTP en Twin). Grâce à son architecture 800 volts permettant de monter jusqu’à 350 kW de puissance en courant continu, elle fait le 10-80% en 20 minutes et bat ainsi toutes ses concurrentes.

Côté prix, enfin, elle démarre à 75 900€ et grimpe jusqu’à 98 450€ en haut de gamme Twin Performance. Elle s’aligne à peu près sur ses rivales allemandes mais possède un meilleur équipement de série quand on la compare.

J'aime

Le design qui nous paraît réussi.
Le design qui nous paraît réussi.

Je n'aime pas

La hauteur du plancher à l’arrière et le volume de coffre moyen.
La hauteur du plancher à l’arrière et le volume de coffre moyen.

L’instant Caradisiac

Quand on compare cette Volvo ES90 aux modèles de chez Polestar présents à côté, on se dit que c’est peut-être elle la plus belle dans le genre haut de gamme électrique. 

Photos (5)

Voir tout
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volvo Es90

Volvo Es90

SPONSORISE

Actualité Volvo

Voir toute l'actu Volvo

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/