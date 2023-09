Prise en main - Concept Skoda Vision 7S : l'avenir de la marque roule déjà, mais à peine

Ceci est sans doute l’essai le plus court de la déjà longue histoire de Caradisiac. 50 m, en ligne droite, entre 15 et 20 km /h : c’est la distance, et la vitesse, qu’il nous a été permis d’atteindre au volant du concept Skoda Vision 7S. On exagère, car nous avons également effectué une marche arrière sur la même distance et à la même allure. Une opération parfaitement inutile ? Pas vraiment, car ce prototype unique de la maison tchèque nous en apprend beaucoup sur l’avenir de celle-ci.

Skoda se lance dans le SUV XXL

C’est que le Vision 7S n’est pas un show car dont la conception a permis d’occuper les longues heures d’hiver du département design à Mlada Boleslav, le fief de Skoda, à une heure de Prague. Il préfigure le style à venir de la marque en général, et du futur grand SUV tchèque dont la date de naissance est fixée à 2026 en particulier. Grand, parce que ce concept l’est indubitablement du long de ces 5,02 m, SUV, il l’est aussi, juché sur des roues de 22 pouces.



Un gros bébé qui devrait donc trouver sa place au-dessus du Kodiaq dans trois ans puisqu’il mesure 32 cm de plus. Pour qui, pourquoi ? Pas spécialement pour les automobilistes français qui ont toujours détourné les yeux de ces gros, chers et lourds engins, lorsqu’ils n’émanaient pas de marques premium. Mais la France n’est pas le monde et Skoda veut se faire une place sur ce créneau, avec son image de constructeur des familles, capable de leur offrir un tas d’astuces pratiques.

Pour les convaincre, le designer français Julien Petitseigneur, responsable du style intérieur, a tenu à les soigner, avec, notamment, la greffe d’un siège bébé, situé dans la deuxième rangée, dos à la route, entre les deux sièges avant. Une caméra, fixée au plafond, permet au conducteur de surveiller sa progéniture ainsi installée, via sa dalle multimédia. Celle-ci, classiquement verticale, peut basculer vers l’horizontale à l’arrêt. Dans ce cas, les deux sièges avant se tournent légèrement vers l’écran, transformant l’habitacle en salle de projection.



À l’arrière, les deux passagers, assis sur des sièges individuels entourent le bébé dos à la route, et peuvent, eux aussi profiter du spectacle. À moins qu’ils ne décident de s’offrir un film en solo, sur leur smartphone ou leur tablette, accroché au siège devant eux au moyen d’une surface magnétique prévue à cet effet. Même punition pour les deux dernières assises, dans la troisième rangée, qui se rabattent pour former un plancher plat. Un coffre revêtu d’une surface douce et moussée, comme tout le plancher du concept, réalisé en pneus recyclés.

Ces astuces intérieures renvoient évidemment au « simply clever », de la pub Skoda, « tout simplement intelligent » et astucieux. Une notion quelque peu banalisée avec les derniers Kodiaq, Kamiq et Karoq qui, après tout, sont des SUV comme les autres, avec un range parapluie dans la portière et une raclette à givre dans l’ouverture du réservoir en sus.

La marque a donc décidé de pousser le bouchon plus loin et plus techno, pour rester fidèle à sa devise. Bien sûr, il n’est pas certain que sur la version définitive du grand SUV de la marque, dont le nom, qui devrait commencer par K et se terminer en iq en aq ou en oq, est inconnu pour le moment, conserve les sièges pivotants et l’écran renversant, mais la marque entend bien s’affirmer un peu plus dans le domaine de l’astuce.

Reste que si certains éléments de l’habitacle devraient disparaître à la production, il risque d’en être de même de plusieurs appendices extérieurs. Les rétroviseurs caméras, que nombre de marques délaissent, y compris le très premium Audi du même groupe dans son nouveau Q6 e-tron, devraient passer à la trappe, tout comme les portes antagonistes, marotte des designers qui en truffent les concept cars, et cauchemar des directeurs financiers qui s’y opposent à chaque validation du modèle en série. Le designer qui a créé ces portes, et l’ensemble du style extérieur est lui aussi français, car décidément, l’hexagone règne en maître à Mlada Boleslav.



Franck Le Gall est non seulement à l’origine du style extérieur de ce Vision 7S, mais son dessin, sous la houlette d’Oliver Stefani, directeur du design, devrait marquer toute une génération de Skoda à venir. Et le concept regorge d’indices qui permettent de deviner la ligne des futures Elroq, et des générations à venir de toute la gamme.

De fait, la différence avec les modèles actuels est plutôt flagrante. Les lignes générales sont plus simples, moins chargées d’arêtes diverses et rappelant peu ou prou le style en vogue chez Land Rover. Les feux, surtout à l’arrière, s’affinent et l’ensemble prend des allures de coupé. Pourtant ce nouveau style réussit le tour de force d’évoluer sans trop se démarquer. On est en présence d’une Skoda, et ça se voit. Notamment sur la face avant, d’où le logo déborde toujours du capot sur la calandre. Cette dernière, électrique oblige, se passe évidemment d’une grille ouverte.



Mais que cache cette ligne flambant neuve ? On sait peu de choses de ses soubassements, et surtout de ceux que l’on pourra découvrir dans le modèle de série. La seule chose certaine aujourd’hui, c’est que le gros SUV tchèque adoptera la bien connue plateforme MEB du groupe, que sa batterie sera d’une puissance respectable de 89 kWh et que son autonomie devrait avoisiner les 600 km en s'autorisant une charge de 200 kW. Des informations plutôt parcellaires même si ces premiers chiffres sont plutôt de bon augure.



En attendant de compléter ces données, et de les vérifier, nous avons donc pu effectuer quelques tours de roues avec ce Vision 7S. En fait de tour, c’est sur une ligne droite d'un héliport tchèque que l’on nous a autorisé à « déplacer » le précieux concept. D’emblée, l’ingénieur nous a prévenus : pas question d’appuyer sur l’accélérateur. La voiture est en prise, il suffit de relâcher le frein pour atteindre la vitesse démentielle de 20 km/h sans trop tourner le volant.

Pourquoi ? Parce que la direction est à peu près aussi floue qu’un mirage dans le cagnard saharien. Du coup, à la vitesse atteinte, et en ligne droite de surcroit, on n’en redemande pas. Laissons travailler les ingénieurs tchèques pour reprendre le volant de ce concept car lorsqu’il sera devenu voiture de série d’ici trois ans, et peut-être même quelques mois auparavant.