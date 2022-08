Skoda Vision 7S, un futur SUV électrique à 7 places

Après le renouvellement de la citadine Fabia et le Karoq restylé, Skoda vient de lancer sur le marché la version Coupé de son Enyaq. Le tout premier SUV électrique de la marque tchèque réalise d'ailleurs un bon démarrage commercial puisque depuis son lancement, il fait jeu égal et dépasse parfois son cousin le Volkswagen ID.4 dans les ventes en Europe.

Et cet Enyaq ne sera bientôt plus le seul modèle électrique dans la gamme Skoda. Outre un modèle très compact attendu pour 2025, le constructeur prévoit aussi l'arrivée d'un SUV à sept places et zéro émissions. Le concept-car Skoda Vision 7S, qui sera officiellement dévoilé le 30 août prochain et dont voici les premières esquisses, annonce la version de série de ce futur modèle familial.

Le nouveau style de la marque ?

Ce concept-car doit aussi nous donner un aperçu des évolutions stylistiques de la marque. Comme souvent avec ce genre d'esquisses, les proportions visibles dans les images ci-dessous paraissent fantasques avec des jantes gigantesques, des surfaces vitrées ridiculement petites et une silhouette ultra-musclée. Mais le dessin de sa face avant, celui de sa poupe ou encore de la découpe des vitres latérales se retrouvera probablement dans le modèle de série avec moins d'exubérance.