Présentation - Skoda prépare pas moins de 6 nouveaux modèles électriques d'ici 3 ans

On connaissait les concept cars, les préséries et les modèles définitifs que les constructeurs dévoilent généralement avant leur commercialisation. Mais Skoda innove en présentant de simples esquisses de ses futurs modèles, réalisés en résine, et imprimés en 3D à l’échelle 1. Évidemment, pour la précision, on repassera et pour la facilité de se projeter dans une version finalisée aussi. Mais ces deux maquettes grandeur nature sont pour la marque tchèque une manière de se projeter dans un futur proche dont on connaît, sinon les détails, du moins les grandes étapes. Un futur jalonné de pas moins de 6 modèles 100 % électriques d’ici trois ans. Et d’eux d’entre eux sont ainsi grossièrement sculptés pour nous faire patienter.

Elroq, le nouveau Karoq

Le premier à ouvrir le bal des électriques Tchèques sera, dès l’an prochain, le Skoda Elroq, qui succédera au Karoq thermique. Il sera légèrement plus grand que ce dernier puisqu’il devrait atteindre 4,50 m, contre 4,38 m. Sa forme, que laisse deviner l’esquisse aujourd’hui disponible, est celle d’un SUV aux formes assez classiques, et assez loin des lignes plus carrées qu’un précédent dessin avait suggéré l’an dernier, et que la marque avait laissé fuiter. Il est d’ailleurs étonnant qu’une petite année avant son lancement officiel, le design de cet Elroq ne soit pas figé. À moins qu’il ne le soit néanmoins et que Skoda souhaite le cacher quelques mois encore, ce qui parait plus probable.

Ce SUV compact sera bien entendu assemblé sur la base de la plateforme MEB qui équipe aujourd’hui tout ce qui roule dans le groupe Volkswagen, comme la gamme ID, les Cupra à watts, certaines Audi et l’Enyaq du même Skoda. L’Elroq devrait également piocher dans les différentes tailles de batteries disponibles, de 45 à 82 kWh et de puissances moteur comprises entre 150 et 340ch.

Cette fameuse plateforme MEB a fait un petit, baptisée MEB Entry et qui lui aussi intéresse bougrement Skoda. Car lui aussi, à l’instar de Volkswagen et de sa future ID2, souhaite également coller dans son catalogue une électrique à 25 000 euros. Son nom, sa forme et sa date de commercialisation ne sont pas encore connus. Pour l’instant elle répond au nom de code de Small, mais on sait déjà qu'elle mesurera 4,10 m et que c'est un garçon, puisqu'il s'agit d'un SUV, dévoilé sous la forme d'une maquette en résine.

Skoda affirme qu’il offrira une capacité de chargement équivalente à celle de sa compacte Scala qui s’offre un joli score de 467 l pour une taille de 4,36 m. On est donc curieux de connaître les solutions tchèques qui permettront d’obtenir une telle taille de coffre dans une auto qui mesure 20 cm de moins. Une performance à découvrir avant 2026.

Cette année-là Skoda proposera également une autre curiosité électrique : un Combi. Rien à voir avec le Combi ID Buzz de VW rebadgé par le tchèque. Ce terme, depuis toujours, désigne chez Skoda les versions break des Fabia, Octavia et autres Superb. En l’occurrence, ce Combi-là, sera, toujours en 2026, une véritable berline de 4,70 m, et non pas un SUV. Autant dire qu’un tel oiseau rare aiguise la curiosité.

Space : un SUV 7 places de 4,90 m

Encore plus grand, et encore plus glouton en électricité, un SUV de 4,90 m figure lui aussi dans le tableau des nouveautés à venir. Pour le moment, il s’appelle Space et deviendra la plus grand et le plus cher des modèles Skoda avec ses 7 places, puisqu’il dépassera l’Enyaq de plus de 20 cm. L’engin a déjà été aperçu sous la forme d’un concept car, baptisé Vision 7S. La décision a donc été prise de le commercialiser. Existera-t-il, en 2026, un marché pour ces mastodontes, surtout s’ils sont signés d'un constructeur généraliste ? Le Tchèque en semble en tout cas persuadé. Réponse dans trois petites années.

En ajoutant à cette offensive de quatre nouvelles autos électriques, les restylages à venir des SUV électriques déjà existants Enyaq et Enyaq coupé, on obtient bien le chiffre annoncé de 6 autos électriques lancées au cours des trois prochaines années. Mais à Mlada Bolesvav, au siège de la marque, dans les départements de design et de R&D, on semble apprécier la surchauffe. Et les modèles thermiques ne seront pas épargnés par la vague de nouveautés des trois prochaines années.

C’est très simple : c’est un grand ménage qui va toucher presque tous les modèles. De nouvelles générations sont au programme pour la grande berline Superb et le Kodiaq et pas plus tard que cette année. Deux autos qui, dans leur nouvelle version, seront une fois de plus disponibles en version hybrides rechargeables. À l’heure ou cette techno est abandonnée par nombre de constructeurs, ou est en passe de l’être, le Tchèque y croit toujours dur comme fer.

Skoda va donc présenter huit nouveaux modèles. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Autant charger un peu plus le planning. Aussitôt dit, aussitôt fait, et toujours d’ici trois ans, la décision est prise de restyler trois autres autos : la compacte Scala, le petit SUV Kamiq et la star maison : l’Octavia. Il ne reste que la Fabia qui échappe aux griffes des ingénieurs et designers, mais elle ne perd rien pour attendre.