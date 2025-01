Dacia face à Ford, Mini et Toyota, le Dakar c'est demain !

Comme chaque année, le Dakar ouvre la saison de sport automobile bien avant la Formule 1, l’endurance ou le championnat du monde des rallyes. Pour cette édition 2025, l’épreuve se tiendra une nouvelle fois dans le désert d’Arabie Saoudite, terrain emprunté chaque année par le championnat des rallyes-raids depuis 2020 (en remplacement de l’Amérique centrale et du sud).

L’année dernière, Audi avait fini par l’emporter avec Carlos Sainz après deux éditions ratées et malgré une technologie hybride pas spécialement compatible avec la course dans les dunes (ses lourds prototypes étaient assez sensibles à la casse). Absente cette année, la marque aux anneaux laissera son titre à plusieurs autres constructeurs automobiles présents de manière officielle : Ford avec son Ranger Raptor T1+ équipé d’un V8 de Mustang de course, mais aussi Dacia avec son Sandrider. Le premier est conçu par M-Sport qui prépare les Ford en WRC, le second par Prodrive sur la base de l’ancien Hunter avec lequel Sébastien Loeb avait terminé second du Dakar 2024.

Qui est le favori ?

Sébastien Loeb court toujours après sa première victoire au Dakar, alors que son coéquipier Nasser Al-Attiya visera un sixième titre. Au récent rallye du Maroc, les Dacia ont d’ailleurs prouvé leur compétitivité en signant un joli doublé (Al-Attiya devant Loeb), alors que les Ford ont souffert en fiabilité malgré une très belle pointe de vitesse. Les protos du constructeur américain auront-ils réglé ces soucis avant le Dakar ?

Mini et surtout Toyota, toujours engagés au Dakar, espèrent eux aussi s’illustrer cette année en misant avant tout sur leur fiabilité. Le constructeur japonais pourra d’ailleurs compter sur six protos GR DKR Hilux Evo. Le Dakar 2025 démarrera ce vendredi 3 janvier en Arabie Saoudite.