Dacia et Ford pleurent, Toyota en tête du Dakar

Sébastien Loeb devra donc attendre au moins une année de plus pour gagner le Dakar. Alors qu’il se battait près de la tête du classement général malgré un problème technique rencontré sur son Dacia Sandrider dès le début du rallye-raid, il s’est fait surprendre pendant la troisième étape en partant en tonneaux après être passé sur une bosse. Il a pu repartir sans perdre trop de temps avant d’être hélas disqualifié, les organisateurs ayant estimé que son arceau était trop endommagé pour le laisser continuer.

Au soir de la seconde étape, c’est l’Espagnol et tenant du titre Carlos Sainz qui avait dû abandonner pour les mêmes raisons avec son Ford Ranger Raptor T1+. Deux des favoris se retrouvaient ainsi écartés très vite de la victoire et même si leurs coéquipiers respectifs sauvent les meubles (le Ford de Mattias Ekström et Emil Bergkvist pointe troisième du classement général pour l’instant et Nasser Al Attiya se retrouve septième place avec son Dacia à 35 minutes), les deux équipes favorites ont perdu beaucoup de cartouches.

Toyota échappe aux problèmes pour l’instant

Ces soucis permettent à Toyota de pointer en tête au classement avec Henk Lategan devant Yazeed Al-Rajhi sur leurs GR DKR Hilux Evo. Il reste encore huit étapes dans ce Dakar 2025, tout peut donc encore arriver et les écarts actuels restent faibles sachant qu’on a très vite fait de perdre une heure au moindre problème. Et au vu de ce qu’il est déjà arrivé à de nombreux favoris…