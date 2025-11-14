Le Chery Fulwin X3L se prend pour un Range Rover et ça tourne à la catastrophe

La performance avait été réalisée en 2018 par le Land Rover Range Rover Sport de la précédente génération : escalader les 999 marches menant au Mont Tianmen en Chine, un défi que le SUV anglais avait relevé sans encombre.

Et c’est exactement ce qu’a essayé de faire Chery avec le Fulwin X3L, un SUV électrique à prolongateur d’autonomie thermique de 422 chevaux dont le design s’inspire clairement du Land Rover Defender actuel. Le constructeur chinois a organisé la fermeture des lieux avant d’y installer un exemplaire de son 4x4 pour lui faire grimper les 999 marches vers le sommet.

Et là, tout bascule

Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, rien ne s’est passé comme prévu. Alors qu’il débutait sa montée, le véhicule s’est subitement mis à pivoter avant de taper la bordure du côté droit puis de glisser vers le bas, arrachant une partie de la rambarde des escaliers sous le regard des observateurs présents sur place.

Le véhicule est heureusement parvenu à s’arrêter en sécurité mais la tentative a été avortée.

Ce n’est pas la faute de la voiture

D’après les communicants de Chery, la voiture n’y est pour rien : le véhicule était relié à deux câbles pour des raisons de sécurité et l’un de ces câbles se serait rompu avant de s’enrouler autour d’une des roues avant. Une fois cette roue bloquée, le SUV s’est retrouvé incapable de continuer sa course correctement et vous avez pu voir le résultat.

Notez que ce Fulwin X3L, également connu sous les noms de iCaur 03, de Jaecoo J6, de Chery J6 ou d’Aiqar EQ3 selon les marchés, ne sera pas commercialisé chez nous dans le cadre de l’arrivée de Chery sur le marché européen. D’après Michel Holtz qui est allé en Chine chez Chery il y a quelques jours, il n’est pas comptatible avec les normes européennes.