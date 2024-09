Après les électriques, Peugeot étend également la durée de garantie sur ses voitures thermiques et hybrides

En février dernier, la marque sochalienne proposait le Peugeot Allure Care, une garantie qui s’étend depuis jusqu’à huit ans ou 160 000 km sur ses modèles électriques.

Désormais, les Peugeot thermiques et hybrides y ont également droit. Le but est bien sûr d’instaurer un climat de confiance et de rassurer les clients. Cette nouvelle garantie pose toutefois quelques limites.

Tout d’abord, il faut faire vite car cette offre n’est valable que jusqu’au 30 septembre. Ensuite, elle exclut plusieurs modèles : Rifter, Partner, Traveller et Expert Combi.

Enfin, les six ans de couverture supplémentaire sont activés et valables uniquement si votre véhicule est entretenu dans le réseau Peugeot, et selon leur programme d’entretien. À chaque révision effectuée, la garantie est automatiquement prolongée. À noter cependant que cette garantie ne couvre pas tout puisqu’elle exclut « le verre et les optiques, le système multimédia, les dommages esthétiques de la peinture, les entrées d’eau et leur conséquence, les fuites d’air, fuites de liquides, bruits d’air, joints en caoutchouc (...) tout bruit qui n’affecte pas le fonctionnement normal de la pièce ».

Peugeot après Toyota, Nissan et Dacia

Après les déboires des moteurs BlueHDi et PureTech, la marque veut se racheter une conduite. Elle suit également le chemin pris par d’autres constructeurs à l’image de Toyota et sa formule Relax, Nissan qui propose une garantie prolongée selon le même principe et Dacia.