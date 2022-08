La technologie embarquée des Hyundai serait la meilleure du marché

Comme chaque année, l'organisme américain J.D. Power livre son étude sur l'expérience client de la technologie embarquée des voitures. L'étude se base sur les réponses de 84 165 consommateurs -tous américains- après 90 jours d'utilisation d'une nouvelle voiture achetée en 2021. Les questions soumises aux automobilistes portent exclusivement sur l'efficacité de la technologie embarquée dans leurs autos et aux éventuels problèmes rencontrés lors de l'utilisation. Sur la base de ces données, J.D. Power établit ainsi un classement des marques dont l'expérience utilisateur est la meilleure au registre de la technologie embarquée.

Et pour 2022, c'est le groupe Hyundai-Kia qui survole les débats. Sa marque Genesis, une division premium qui prépare activement son arrivée sur le marché européen, occupe en effet la première place du classement avec un score de 643 sur une échelle de 1000 points. Genesis devance Cadillac (584 points), Mercedes-Benz (539) et Hyundai (534). Kia se situe ensuite à la huitième position et de l'autre côté du classement, Honda et Mazda jouent les mauvais élèves (avec des scores de 429 et 387). Au niveau des équipements technologiques posant généralement le plus de problèmes, on trouve les nouveaux systèmes de reconnaissance digitale et les dispositifs de reconnaissance gestuelle. A noter que d'après l'étude de J.D. Power, l'expérience client de ces technologies est bien meilleure lorsque l'acheteur a été formé un minimum par le concessionnaire.

Tesla, premier mais hors classement

Toujours d'après l'étude de J.D. Power, la marque Tesla ferait encore mieux que Genesis dans le classement de l'efficacité de sa technologie embarquée (avec 681 points). Mais le constructeur californien est toujours exclu de ce classement car il refuse de communiquer ses données clients dans le détail aux organismes comme ceux de JD Power. Précisons enfin que cette enquête concerne uniquement le marché américain.