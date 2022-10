Voici les Alfa Romeo Giulia et Stelvio restylés

Lancée en 2015, la Giulia devait incarner le renouveau d'Alfa Romeo sous l'impulsion de Sergio Marchionne, au même titre que le SUV Stelvio arrivé deux ans plus tard. Malgré des qualités dynamiques indéniables, les deux Italiennes n'ont malheureusement jamais réussi à s'imposer sur le marché du premium face aux indéboulonnables références allemandes.

Après une première et légère mise à jour en 2019, les deux grands modèles d'Alfa Romeo passent enfin par un restylage plus profond pour garder de l'interêt auprès de la clientèle. « Profond » est un terme à relativiser puisque la carrosserie des deux autos reste quasiment identique à celles des précédentes moutures. Le restylage se concentre en effet sur l'intérieur des optiques avec un regard bien plus intense qui profite indéniablement à leur prestance.

Ce restylage s'accompagne d'améliorations à l'intérieur avec un nouveau combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces. Le reste de la planche de bord n'évolue que très peu avec le même écran sur la console centrale et un style général identique.

Deux diesel et un moteur essence

Alfa Romeo annonce trois moteurs sur ces Giulia et Stelvio restylées : deux blocs diesel de 160 et 210 chevaux ainsi qu'un groupe motopropulseur essence de 280 chevaux. Les deux derniers moteurs cités imposent la transmission intégrale alors que le diesel d'entrée de gamme n'existera qu'en propulsion. Pour l'instant, la marque n'évoque ni les versions Quadrifoglio ultra-sportives, ni les prix de ces modèles restylés. Ces améliorations permettront-elles aux deux modèles de revenir dans le coup face aux meilleures allemandes sur le plan des ventes ?