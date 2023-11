Centres auto : qui a le meilleur forfait et le moins cher ?

Pour l’entretien de votre véhicule n’hésitez pas à faire jouer la concurrence et pour faire des économies il est important de comparer les offres forfaitaires proposées par les différents centres autos.

Norauto, Midas, Speedy, Auto Leclerc, Roady, Point S ou Feu Vert, présentent tous des forfaits globaux d’entretien. Vidange simple, forfait entretien, forfait « garantie constructeur » incluse, sont souvent des prix d’appel mais tenez compte du fait que dans la réalité la facture dépend de la marque, du modèle, du kilométrage et de l’âge de votre véhicule.

Pour comparer ce qui est comparable nous avons choisi d’établir notre demande de forfait à partir d’une Fiat 500 1,2 l de 2010 sur la base d’une révision intermédiaire comprenant essentiellement la vidange et le remplacement du filtre à huile. Constat : les forfaits proposés pour notre Fiat 500 s’établissent à partir de 59,90 € à 167 € pour des prestations relativement similaires dans la majorité des cas.

Qui est le moins cher ?

Le moins cher de tous est incontestablement Feu Vert à 59,90 €.

Le réseau comprend 340 centres qui proposent un forfait de base comprenant pour ce prix-là : un diagnostic sécurité + de 30 points de contrôle), la pression des pneus​, la vidange, le remplacement du filtre à huile​, plus un diagnostic électrique (pour les véhicules hybrides).

Vous pourrez en outre faire votre demande de devis via un formulaire en ligne et le recevoir par mail quasiment instantanément.

Auto Leclerc, très raisonnable

Chez l’auto e.leclerc le forfait révision dépend comme pour les autres de la marque de votre véhicule, de son kilométrage et de son âge. Les centres vous garantissent le respect des préconisations du constructeur et l’utilisation des lubrifiants aux normes de ce dernier. Là le forfait vidange de notre Fiat nous coûte 76,90 €.

Le forfait comprend : la vidange effectuée avec les huiles tech9, le remplacement du joint, du filtre à huile, la mise à niveau du lave-glace, du liquide de refroidissement, de l’huile de direction assistée et la pression des pneus. S’ajoutent à cela 50 points de contrôle et la remise à zéro de l’indicateur de maintenance.

Vous pouvez faire votre demande devis en ligne. Pour l’avoir testé « in situ » le travail est sérieux, bien fait, et le technicien vous fait en plus un bilan de l’état général de votre voiture.

Norauto, permutation des pneus gratuite en plus

Norauto propose un forfait entretien à partir de 79,95 €. La mention « à partir de » prend toute son importance mais au moins elle est honnête. Pour ce montant vous obtiendrez une vidange, le remplacement du filtre à huile, 12 points de contrôle, la mise à niveau des différents fluides, la pression des pneus, la remise à zéro des indicateurs de maintenance, et même la permutation des roues AV/AR sur les véhicules à 4 roues motrices, que personne d’autre ne propose.

Du côté de chez Speedy

Speedy est l’enseigne la plus présente sur le territoire avec 450 centres. L’inconvénient c’est que vous ne pouvez établir un devis en ligne que si vous êtes inscrit sur leur site. Le plus simple est de téléphoner au centre le plus proche qui vous renseigne en quelques minutes avec votre numéro minéralogique.

L’enseigne propose un forfait basique avec une opération promotionnelle de 30 % de remise promotionnelle incluse, ce qui rend notre entretien particulièrement économique. Ce dernier comprend la vidange, le remplacement des filtres à huile, le remplacement du joint de bouchon de vidange, la mise à niveau des fluides, la remise à zéro de l’indicateur de maintenance et 50 points de contrôle.

Pour une vidange BASIC. Speedy utilise de l'huile Elf Powertech contrairement à certains concurrents qui utilisent des huiles en marque blanche, moins chères. Le coût va donc dépendre du type d’huile qui sera utilisée, par exemple Huile 10W40 : 87,60 €, Huile 5W40 : 112,80 €, Huile 5W30 : 136,80 €. Autre huile spécifique : 159,60 €

Pour notre Fiat 500, 1,2L, le prix du forfait BASIC (vidange + filtre) est à -30% en exclusivité sur speedy.fr, avec tous types d'huiles excepté la 10w40 est de 78,96 € avec la promotion web. Mais à cela s’ajoutent la participation Energie 5 € et la participation au traitement des déchets 3,90 € TTC. Soit 87,86 €.

Roady, un entre-deux

Roady propose des forfaits avec plus de 50 points de contrôle ainsi que des remises à niveau des liquides et bien évidemment la vidange + le filtre à huile. Pour notre petite Fiat 500 1,2 l, le devis fait en ligne nous annonce 89 € avec une huile 5W40. Rien d’extraordinaire mais ça reste raisonnable.

Midas, un expert de la com

Ce ne sont pas les plus nombreux puisqu’il n’existe que 350 centres sur le territoire national, mais c’est sans doute l’enseigne la plus agressive en matière de communication. Les devis se font en ligne avec un simulateur C’est fastidieux car il vous faudra absolument tout renseigner, jusqu’aux moindres détails mais vous pourrez prendre rendez-vous en ligne en même temps.

Par contre, si Midas est champion de la communication il l’est moins sur le prix puisque la révision entretien intermédiaire vidange + filtre à huile coûte quand même 109 €.

Pour ce prix-là nous avons : la vidange + le filtre à huile, un diagnostic électronique, et un nombre non précisé de points de contrôle.

Point S, pas de stress

Nous connaissons tous la publicité de Point S qui, avec 660 centres auto, se pose comme l’un des leaders de la réparation et de la révision, mais qu’en est-il au niveau des forfaits entretien… Déjà l’enseigne vous propose gratuitement un diagnostic de votre voiture à chaque visite dans l’un de ses centres. Ce qui se traduit par 25 points spécifiques vérifiés : liquide de frein, température, niveau d’huile, lave-Glace, batterie, pneus, roue de secours, éléments de direction, de suspension, géométrie, plaquettes et disques de frein, amortisseurs, flexibles, transmission, roulements, échappement, câbles de frein à main, fuites moteur apparentes, éclairage, immatriculation, et enfin balais d’essuie-glace. Si vous ajoutez à cela la vidange et le remplacement du filtre à huile ainsi que celui du filtre d’habitacle et la vérification globale du véhicule selon le cahier des charges du constructeur qui est compris dans l’entretien de base, nous arrivons pour notre Fiat 500 à un total de 114,38 €.

Euromaster, le plus cher

Avec 400 centres auto Euromaster est bien présent en France. Seul « hic » c’est l’enseigne qui nous a proposé le forfait « au réel » le plus onéreux. Si vous pouvez faire votre devis en ligne vous devrez néanmoins vous enregistrer. Le coût du forfait de l’entretien comprend la vidange, le changement d’huile, la mise à niveau des liquides, les points de contrôle et le remplacement du filtre à huile, le tout pour 162,90 € auquel s’ajoute une « Eco participation et fournitures diverses » de 4,99 €, soit 167 €. À fuir si vous tenez à votre portefeuille.

Pour conclure

Les centres autos sont des franchisés qui payent un droit d’entrée et une redevance annuelle à l’enseigne en fonction de leur chiffre d’affaires. Ils présentent souvent des tarifs et forfaits agressifs qui vous feront économiser en moyenne 35 % par rapport au coût d’un entretien ou d’une révision chez un concessionnaire. Mais si leurs offres sont alléchantes, attention aux petits détails et surtout à la qualité des travaux effectués si c’est la première fois que vous utilisez leurs services. Avantage, si vous avez un véhicule lambda, vous pourrez faire entretenir ce dernier sans rendez-vous.