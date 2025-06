Le pneu 4 saisons, la nouvelle norme pour les flottes

Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental… Pas un manufacturier qui ne s’y soit mis. Encore marginal il y a dix ans, avec moins de 1 % du marché, le pneu quatre saisons ou all season s’est imposé comme la nouvelle norme pneumatique auprès du grand public, mais aussi des flottes qui y trouvent un bon compris pour ne plus les pneus de leurs véhicules deux fois par an.

Depuis le début de l’année, « les 4 saisons poursuivent leur progression ininterrompue (+4,8 %), au détriment des pneus été (-11,5 %) et hiver (-5 %) » souligne le syndicat du pneu. Au point de représenter « 41 % des ventes de pneus de tourisme » en 2025.

Le bon compromis

Si leur efficacité reste légèrement inférieure dans des conditions extrêmes, leur simplicité d’usage et leur bon rapport performance/prix en font un atout majeur pour les flottes évoluant principalement en zones urbaines ou tempérées. Leur compromis entre sécurité, polyvalence et maîtrise des coûts séduit de plus en plus.

" Ce type de pneu devient de plus en plus un compromis apprécié dans les appels d'offres flottes " explique Pierre-Emmanuel Leclercq, Chef de Produit pneumatiques chez Continental.

Revus en profondeur (carcasse, structure, gomme), les modèles récents atteignant un niveau proche de celui des pneus hiver sur neige, tout en maintenant une bonne tenue sur route sèche. Les tests montrent même une bonne endurance grâce à une gomme plus épaisse et mieux adaptée à une large plage de températures (de -20 à +40 °C). De qui permettre la permutation saisonnière.

Gain de temps et d'argent

Traditionnellement, les flottes d’entreprise alternent entre pneus été et pneus hiver. Cette stratégie garantit une performance optimale et une sécurité renforcée en fonction des conditions climatiques. " Cependant, la logistique s’avère lourde : deux jeux de pneus par véhicule, des créneaux de changement à anticiper, du stockage, et bien sûr un coût d’achat et de montage multiplié. Pour finir, la démarche RSE s'avère mauvaise puisqu'ils sont détruits à chaque changement avant d'être totalement consommés ", souligne dans un communiqué la société de location longue durée Holson.

En supprimant le besoin de stockage, de gestion de planning de changement et de double achat, le pneu 4 saisons offre une réponse simple, fiable et rentable. " Par ailleurs, l’investissement initial peut être équivalent, voire inférieur, à l’achat de deux jeux de pneus distincts " reconnaît Pierre-Emmanuel Leclercq, Et de rappeler que Continental " déconseille l’usage du 4 saisons dans les zones aux étés très chauds ". Question d’efficacité et d’usure.

Même en première monte

Alors que le pneumatique représente aux alentours de 10 % du coût total de possession d'un véhicule et jusqu'à 15 % pour les modèles électriques, voire plus pour les gros SUV, le poids du pneumatique pèse de plus en plus dans le coût d'entretien du véhicule. Les pneus all season se sont adaptés à cette nouvelle donne avec une durabilité accrue et de meilleures performances sur sol sec.

D'ordinaire proposés en sconde monte, les modèles 4 saisons font l'objet de la part des grands comptes de nombreuses demandent pour en équiper leurs véhicules neufs comme par exemple chez Orange ou encore à La poste, où un accord-cadre a été établi avec Michelin pour équiper les véhicules de pneus quatre saisons en première monte. Une demande de plus en plus fréquente à en croire les manufacturiers.