Pneus toutes saisons : l'option utile qu'il faut cocher en 2021

Une petite révolution aura lieu en fin d'année en France. À partir du 1er novembre, les pneus hiver seront obligatoires dans 48 départements situés dans une zone montagneuse. Les préfets doivent toutefois définir une liste précise des communes concernées, dont on ne sait pas encore à quel moment elle sera connue.

D'ici là, il va y avoir la saison des beaux jours. Si rien n'empêche de garder ses pneus hiver tout au long de l'année, mieux vaut repasser en pneus été. Pendant la saison chaude, la gomme tendre des pneus hiver allonge les distances de freinage et s'use plus vite.

C'est à la prochaine rentrée qu'il faudra donc penser à avoir les pneus réglementaires. Le décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 indique qu'il faut se doter des pneumatiques identifiés par la présence conjointe du marquage du “symbole alpin” (3PMSF) et de l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “ M&S”.

Si vous avez déjà l'habitude de permuter pneus été et pneus hiver, la réglementation ne changera pas vos habitudes, qu'il faut garder. Les gommes hiver sont clairement les plus efficaces et les plus recommandées pour ceux qui habitent dans des zones aux conditions climatiques les plus rudes, avec un thermomètre qui reste le plus souvent sous les 7 °C et des chutes de neige fréquentes.

En revanche, si vous êtes dans un département concerné mais que vous n'avez jamais opté pour des gommes hiver, ou si vous avez l'habitude d'aller aux sports d'hiver, le pneu toutes saisons peut être un compromis. Il vous permettra d'éviter les permutations et vous mettra en règle, si bien sûr vous choisissez un modèle qui rentre dans les conditions du décret. C'est par exemple le cas du CrossClimate de Michelin ou de l'AllSeason de Continental. Si vous avez déjà un véhicule, que vous n'allez pas changer sous peu, pensez-y lors du prochain renouvellement des pneus.

Si vous allez changer de véhicule, la bonne nouvelle est que des marques proposent cet équipement en option, ce qui permet d'avoir un véhicule équipé d'origine. Pour l'instant, c'est plutôt une option sur des SUV. Ainsi, chez Peugeot, ils sont proposés à 150 € sur le 2008. Mais des marques sentent qu'il peut y avoir un intérêt de la clientèle avec la nouvelle réglementation et commencent à proposer ce type d'option sur des véhicules plus classiques. Les pneus toutes saisons seront ainsi proposés sur la Zoé à 300 € lors d'une évolution de gamme en mars. À vous de vous renseigner au moment de signer le bon de commande.

À noter que le pneu toutes saisons fait de plus en plus d'adeptes. Alors que les ventes de pneus ont reculé de 15 % en 2020, une baisse liée au contexte particulier, le marché du pneu toutes saisons a augmenté de 5 %.