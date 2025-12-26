Avec cette sixième génération, Renault a pris des risques et cela semble payant puisque cette Clio remporte son premier match face à une rivale de poids. La citadine du losange s’impose grâce à sa présentation intérieure soignée et ergonomique, son moteur full hybride qui permet de rouler aisément en tout électrique, mais aussi de baisser les consommations, son agrément de conduite, mais surtout des tarifs bien placés. La 208 ne démérite pas avec son comportement routier sympa ou ses aspects pratiques bien conçus, mais cela ne suffit pas.

Renault Clio hybrid 160 ch Peugeot 208 Hybrid 145 Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note globale : 13,9 /20 13,7 /20 Explication des critères de notation