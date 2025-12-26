3. La nouvelle Renault Clio a de sérieux arguments face à la 208
Avec cette sixième génération, Renault a pris des risques et cela semble payant puisque cette Clio remporte son premier match face à une rivale de poids. La citadine du losange s’impose grâce à sa présentation intérieure soignée et ergonomique, son moteur full hybride qui permet de rouler aisément en tout électrique, mais aussi de baisser les consommations, son agrément de conduite, mais surtout des tarifs bien placés. La 208 ne démérite pas avec son comportement routier sympa ou ses aspects pratiques bien conçus, mais cela ne suffit pas.
|Renault Clio hybrid 160 ch
|Peugeot 208 Hybrid 145
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,9 /20
|13,7 /20
