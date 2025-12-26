Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La nouvelle Renault Clio rencontre la Peugeot 208, sa principale rivale. 

Olivier Pagès

3. La nouvelle Renault Clio  a de sérieux arguments face à la 208

 

Avec cette sixième génération, Renault a pris des risques et cela semble payant puisque cette Clio remporte son premier match face à une rivale de poids. La citadine du losange s’impose grâce à sa présentation intérieure soignée et ergonomique, son moteur full hybride qui permet de rouler aisément en tout électrique, mais aussi de baisser les consommations, son agrément de conduite, mais surtout des tarifs bien placés. La 208 ne démérite pas avec son comportement routier sympa ou ses aspects pratiques bien conçus, mais cela ne suffit pas.

Renault Clio hybrid 160 ch Peugeot 208 Hybrid 145
Budget
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.89
  • 7.89
  • 7.89
  • 7.89
  • 7.89
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Note globale : 13,9 /20 13,7 /20
