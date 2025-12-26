Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La nouvelle Renault Clio rencontre la Peugeot 208, sa principale rivale. 

4. Les fiches techniques des Renault Clio et Peugeot 208

 

Les chiffres clés

Renault Clio 6 VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO Peugeot 208 (2e Generation) II (2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6
Généralités    
Finition TECHNO GT
Date de commercialisation 23/10/2025 06/03/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,11 m 4,05 m
Largeur sans rétros 1,76 m 1,74 m
Hauteur 1,45 m 1,43 m
Empattement 2,59 m 2,54 m
Volume de coffre mini 391 L 352 L
Volume de coffre maxi -- 1 163 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 316 Kg 1 303 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Essence
Puissance fiscale 6 CV 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 789 cm3 1 199 cm3
Puissance 156 ch 145 ch
Couple 170 Nm à 3 500 trs/min 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 6 6
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.3 s 8.1 s
Volume du réservoir -- 44 L
Emissions de CO2 90 g/km (wltp) 102 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO ZERO
