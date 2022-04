Quelle Skoda Fabia choisir ?

Reprenant la nouvelle plateforme MQB A0 qui équipe les Volkswagen Polo et Seat Ibiza, la Skoda Fabia de quatrième génération se modernise. Elle affiche désormais des proportions plus harmonieuses (plus longue, plus large et moins haute) et un style moderne. Elle adopte des lignes tendues, une calandre élargie, un capot nervuré, des projecteurs affinés et des feux arrière plus travaillés. Il n'y a rien d’extravagant pour autant dans tout cela et sans être très originale, la Skoda Fabia est agréable à regarder.

Une grande citadine

Déjà par le passé, la Skoda Fabia faisait partie des plus spacieuses de la catégorie des citadines. Aujourd’hui avec 11 cm de plus en longueur (4,11 m) et un empattement qui progresse de 9 cm, la Skoda Fabia sait recevoir et les passagers de la banquette arrière (fractionnable à partir du deuxième niveau de finition) ont de la place pour étendre leurs jambes et trois adultes peuvent s'installer à l’arrière. Pour le volume de coffre, c’est la même chose et affichant une capacité de 380 litres, la Skoda Fabia fait mieux que certaines berlines compactes. La présentation du tableau de bord est sobre et de bon goût (il s’inspire de celui de la Skoda Octavia) avec un bandeau coloré qui traverse de part en part la planche de bord (c’est la seule originalité). On trouve également un grand écran tactile en plein centre (de 6,5 à 9,2 pouces en fonction de la finition ou des options), une instrumentation protégée par une casquette, qui peut être numérique (Digital Cockpit) à partir du troisième niveau de finition. Dommage que la qualité des matériaux soit moyenne avec une abondance de plastiques durs et sensibles aux rayures, sur ce point, les rivales Peugeot 208 et Renault Clio font beaucoup mieux. On se console avec de beaux assemblages et une ergonomie parfaite grâce à quelques boutons physiques et un volant multifonctions bien conçu. Tandis que l'écran tactile à l’interface très réactive est simple à utiliser.

Des petits plus pratiques

Si l’on apprécie la Skoda Fabia pour son espace intérieur, on l’apprécie également pour ses petits accessoires qui facilitent la vie de l’automobiliste. On peut citer le port USB-C dans le rétro intérieur + deux autres de série à l’avant et deux en option à l’arrière, les pochettes de rangement de téléphone portable au dos des sièges avant, les crochets sur les montants de portes, l’entonnoir intégré au couvercle du réservoir de lave-glace. À partir du deuxième niveau de finition on a droit à un parapluie que l'on range dans la portière conducteur et en option on peut disposer d'un siège passager avant rabattable, d'un tiroir de rangement sous le siège du milieu à l’arrière, d'éléments de fixation dans le coffre et d'un plancher réglable… Et en ce qui concerne la dotation de cette auto, elle est relativement complète à partir du premier niveau de finition (Active) avec la climatisation manuelle, l’écran multimédia 6,5 pouces, les vitres avant électriques, l’allumage auto des projecteurs, le volant et le siège conducteur réglable en hauteur et profondeur, le freinage automatique d’urgence, le système de maintien dans la voie, l’allumage auto des projecteurs, etc. En montant en gamme, la dotation progresse avec l'écran multimédia "Bolero" 8 pouces, le démarrage sans clé, le volant multifonction, la climatisation auto, l’instrumentation numérique, le Park Assist… En revanche pas de conduite autonome de niveau 2, alors que de nombreuses concurrentes le proposent aujourd’hui.

Moteurs essence exclusivement

Sous le capot de la Skoda Fabia, on ne trouve que des moteurs essence. Ceux-ci ne sont pas microhybridés et l’on trouve deux blocs 1.0 MPI de 65 et 80 ch, deux 1.0 TSI de 95 et 110 ch et un bloc 1.5 TSI de 150 ch avec désactivation des cylindres. Des mécaniques connues qui disposent pour les trois premières d’une boîte manuelle à cinq vitesses et pour les deux plus puissantes (110 et 150 ch) d’une boîte auto DSG7. Si les moteurs MPI sans turbo sont à réserver pour la ville, les TSI permettent à la Skoda Fabia de rouler sur tous les types de routes avec des performances d’un bon niveau. Skoda a également travaillé sur l’aérodynamisme de l’auto (volets mobiles au niveau de la prise d'air inférieure, fond caréné, rétroviseurs optimisés) et obtient un CX de 0,28 pour réduire le plus possible la traînée et la consommation. Sur la route, la Skoda Fabia se comporte bien. Elle n’a rien d’une sportive et n’a pas le comportement routier aussi incisif qu’une Peugeot 208 ou Renault Clio. On est en confiance avec elle et si, sur les raccords de bitume, la suspension peut paraître un peu ferme, le confort est d’un bon niveau.

Hausse des tarifs

Alors que les précédentes générations de Skoda Fabia affichaient des tarifs attractifs, cette quatrième génération rentre dans le rang. Elle est sur ce plan au même niveau que la concurrence, en particulier celle des Renault Clio et Opel Corsa. Elle affiche néanmoins un tarif moins élevé que celui de sa cousine Volkswagen Polo ou d’une Peugeot 208. Il est bon de noter que dernièrement, en lançant la finition Monte-Carlo et le moteur 1.5 TSI de 150 ch, Skoda a revu un peu les tarifs de sa Skoda Fabia à la baisse. On constate ainsi une diminution de 100 à 430 € en fonction des versions, seuls les tarifs des entrées de gamme avec moteur MPI demeurent inchangés. De plus, le moteur 1.0 TSI de 110 ch n’est plus disponible qu’associé à une boîte DSG7, alors qu’auparavant on pouvait l'associer à une boîte manuelle à six vitesses.

La Skoda Fabia en dix points