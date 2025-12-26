Sur la route, la Clio bénéficie d’une excellente homogénéité et son moteur fait la différence

Plus récente, la Clio propose logiquement une offre moteurs plus réduite avec pour l’instant un seul moteur, l’hybride 160 ch, qui remplace le 145 ch. Il sera secondé ultérieurement par un 3 cyl 115 ch puis au second semestre 2026 par une déclinaison Eco-G 120 ch fonctionnant également au GPL.

Le catalogue des motorisations est légèrement plus riche sur la 208 avec deux versions 100% électriques (136 ch et 156 ch), mais aussi deux microhybrides (110 ch et 145 ch).

Aujourd’hui, pour ce comparatif, nous avons choisi les motorisations hybrides les plus puissantes, à savoir le 160 ch sur la Clio et le 145 ch sur la 208. Dans le premier cas, il s’agit d’une évolution du système E-Tech qui se compose désormais d’un bloc thermique de 1.8 de 109 ch et deux électriques. Au-delà des puissances, ce sont deux technologies qui s’affrontent : d’un côté, on a sur la Clio un moteur full hybride et de l’autre sur la 208 une motorisation micro-hybridée. Même si le système de Stellantis est plus qu’un simple moteur microhybridé classique puisqu’il autorise les phases de roulage en tout électrique, il n’arrive pas à égaler le bloc Renault, ce qui est logique puisque la batterie du losange est de plus grande capacité avec 1,4 kWh contre 0,4 kWh net. Avec la Clio, on peut rouler facilement en électrique, ce qui augmente l’agrément de la voiture en étant plus silencieuse et surtout plus efficiente, ce qui est moins le cas avec la 208, notamment en ville où il est nécessaire d’avoir le pied droit très léger pour en profiter. Et justement, en matière de consommations, nous avons ainsi relevé donc des moyennes plus avantageuses sur notre parcours avec la Clio avec 5,7 l/100 km alors que nous avons enregistré une moyenne de 6,3 l/100 km pour la 208. Cet écart peut même monter aux environs d’un litre en conduite plus dynamique.

Néanmoins, dans les deux cas, les passages électrique/thermique sont plutôt bien gérés, mais parfois, dans certaines situations, le moteur essence peut se révéler trop sonore, en particulier lors des sollicitations un peu trop franches de l’accélérateur. Un mal, qui touche principalement la Clio, puisque même si la boîte à crabots s’est améliorée, elle a de temps en temps du mal à passer le rapport supérieur, ce qui aboutit à une sonorité trop présente dans l’habitacle, malgré les progrès effectués en matière de filtration des bruits de roulement et des vibrations. Ce souci est aussi présent chez la lionne, mais la meilleure gestion de la boîte gomme ce défaut.

La 208 est derrière en matière d’agrément, mais de peu. Il faut dire qu’elle fait preuve d’une belle santé, comme en atteste le 0 à 100 km/h abattu en 8,1 secondes contre 8,3 pour la Clio. Cette légère différence est due avant tout à la boîte de vitesses à double embrayage plus réactive et plus douce qu’avec la Clio.

Cette dernière prend toutefois sa revanche en matière de comportement. À son bord, elle donne l’impression d’être au volant d’une berline du segment supérieur tant elle fait preuve de stature sur la route avec des mouvements de caisse très bien maîtrisés, une insonorisation efficace et elle dégage également une grande sérénité et s’avère sécurisante tout en étant douée en conduite rapide. Ce terrain reste toujours le point fort de la 208 qui se révèle plus vive et légèrement plus agile que sa rivale, même si le confort en pâtit légèrement. Le compromis de la Clio apparait donc comme plus pertinent.