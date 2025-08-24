Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Polestar Polestar 3

Polestar 3 : le SUV à l'autonomie record testé sur 1 000 km !

Alan Froli

3. La Polestar 3 est systématiquement généreuse en équipements…

 

Polestar 3 : le SUV à l'autonomie record testé sur 1 000 km !

D'office, la Polestar intègre un équipement riche comprenant, entre autres, 9 airbags, un écran multimédia de 14,5 pouces, une instrumentation 9 pouces, la compatibilité Apple CarPlay, un chargeur à induction, la clim auto trizone, les sièges avant électriques à mémoire et chauffants, l'indispensable pompe à chaleur, le hayon électrique mains libres, une banquette arrière rabattable 60/40, les projecteurs LED, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, le toit panoramique et, sur la Dual Motor, la suspension pilotée.

Pas de finitions supérieures, mais des ensembles à ajouter à l'envi, notamment le Pack Plus à 5 500 € integrant capteur de qualité de l'air, sytème audio Bowers & Wilkins (1 625 Watts sur 25 haut-parleurs) avec fonction de réducteur de bruits, plancher de coffre pliable pour compartimenter, affichage tête haute, sièges arrière, volant et balais d'essuie-glace chauffants, pare-brise anti-infrarouge, vitre arrière feuilleté et acoustique, colonne de direction à commande électrique,
fermeture des portières « soft close ».

De son côté, le Pilot Pack avec Lidar facturé 5 000 € apporte 3 caméras supplémentaires (1 avant ultra-haute définition + 2 latérales), ordinateur supplémentaire NVIDIA Orin core, caméras et capteurs frontaux et latéraux à nettoyage automatique, LiDAR Luminar.

Notre modèle était également doté du Performance Pack à 5 000 € incluant jantes alliage forgées 22" Performance avec pneus Pzero, les modes de conduite Performance ou Autonomie, mise à niveau du logiciel portant la puissance à 517 ch et le couple à 910 Nm, châssis optimisé par Polestar Engineered, étriers de freins avant et arrière dorés, ceinture de sécurité avant et arrière dorées, capuchons de valves de gonflage dorés.

Carton jaune pour l'option sellerie cuir Nappa : si elle est réalisée "dans le respect du bien-être animal", elle méprise le portefeuille avec un tarif de 6 000 €. Certes, les sièges sont alors ventilés, mais quand même !

Le point techno : quand la performance prend le pas sur l'efficience…

Pour sûr, le Pack Performance rend l'auto hyperagile. Mais en contrepartie, les pneus Pirelli P-Zero ultra-larges et collants réduisent l'autonomie, surtout à haute vitesse. De fait, si vous souhaitez absolument une Polestar 3 et voyagez souvent sans être accro à la conduite sportive, on déconseillera cet ensemble : la puissance ne sera réduite que de 28 ch (et avec 489 ch il devrait déjà y avoir de quoi faire…) et surtout, les jantes en 21'' chaussées de gommes moins larges (255 mm devant et 285 derrière quand même…) et moins adhérentes permettront de glaner quelques kilomètres (+ 12,8 % en cycle mixte) avec, à la clef, l'éventuelle économie d'un arrêt sur de longues distances. Enfin, n'oubliez pas que la Polestar 3 est également disponible en version Single Motor, forcément moins énergivore. C'est d'ailleurs cette version qui a établi le record d'autonomie validée par le Guiness Book.

Equipements et options

Version : LR DUAL MOTOR AWD 111 KWH PERFORMANCE PILOT AND PLUS PACK

Equipements de sécurité

  • Rear Collision Warning &amp; Mitigation (RCWM)

  • Forward Collision Warning

  • 3 years Polestar Connect and Roadside assistance

  • ADAS - Advanced Driver Assistance systems

  • 9x Airbags

  • Cut-off switch, passenger airbag

  • Warning triangle

  • 2x ISOFIX in rear seat row

Equipements de confort

  • Climate timers

  • Electronic climate control 3-zone

  • High performance audio

Autres équipements

  • Nappa upgrade

  • Pilot pack

  • 360° Cameras and 3D view

  • Lane change assist

  • Pilot assist

  • 12 ultrasonic sensors

  • Cross Traffic Alert (CTA) with brake support

  • Blind Spot Information System (BLIS) with steer assist

  • Connected Safety - Slippery Road Alert, Hazard Light Alert

  • Intelligent speed assist

  • Driver Alert Control

  • Speed Limiter

  • Post-impact braking

  • Lane Keeping Aid

  • Emergency stop assist

  • Run-off Road Mitigation

  • Advanced Collision Avoidance Intersections

  • Collision Avoidance and mitigation by braking and steering

  • Adaptive cruise control (ACC)

  • 3 years included service

  • 3 years Connectivity

  • Warranty per market specification

  • AVAS - Acoustic vehicle alert system

  • First aid kit

  • Tyre repair kit

  • Rear view camera with cleaning

  • Auto dim interior rear-view mirror

  • Frameless electric side mirrors with auto dim and heating

  • Light sequence for Welcome and Goodbye

  • Full LED rear light bar

  • Daytime running lights

  • Active high beam on/off LED headlights

  • Staggered wheels and tyres

  • Performance/Range

  • Drive settings

  • True torque vectoring with dual clutch

  • One pedal drive

  • Heated front seats

  • Heat pump

  • Clean Zone

  • Rear control panel

  • Direct tyre pressure monitoring system

  • Power-operated tailgate with handsfree opening &amp; soft close

  • Front storage compartment 32L

  • Rear luggage 484L (597L to inner roof) with 60/40 split and ski hatch

  • Rain sensors in front and rear

  • Approach recognition

  • x1 Ultra-wideband key, x2 NFC key cards et Polestar Digital Key

  • Alarm with inclination and interior motion sensors

  • 20&quot; Aero

  • Brembo brakes

  • Clear laminated acoustic windows

  • Panoramic glass roof

  • Charcoal Bio-attributed WeaveTech upholstery

  • Textile floor mats 100% rPET

  • Interior white illumination with LED light line on instrumental panel and door sides

  • Alco-lock preparation

  • Electric 4-way lumbar support front seats with profile memory and easy ingress/egress

  • 12V power outlet in rear luggage compartment

  • Wireless phone charger 15W

  • USB-C 2 front and 2 rear

  • 9&quot; Driver display

  • 14.5&quot; portrait centre screen

  • Wireless Apple CarPlay

  • DAB+

  • OTA updates

  • Google Built-in

  • Android Automotive OS

Options disponibles

  • 1.3-Megapixel HD LED headlights

     : 

    1900 €

  • Premium colour (Snow) Snow

     : 

    1300 €

Photos (17)

