3. La Polestar 3 est systématiquement généreuse en équipements…
D'office, la Polestar intègre un équipement riche comprenant, entre autres, 9 airbags, un écran multimédia de 14,5 pouces, une instrumentation 9 pouces, la compatibilité Apple CarPlay, un chargeur à induction, la clim auto trizone, les sièges avant électriques à mémoire et chauffants, l'indispensable pompe à chaleur, le hayon électrique mains libres, une banquette arrière rabattable 60/40, les projecteurs LED, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, le toit panoramique et, sur la Dual Motor, la suspension pilotée.
Pas de finitions supérieures, mais des ensembles à ajouter à l'envi, notamment le Pack Plus à 5 500 € integrant capteur de qualité de l'air, sytème audio Bowers & Wilkins (1 625 Watts sur 25 haut-parleurs) avec fonction de réducteur de bruits, plancher de coffre pliable pour compartimenter, affichage tête haute, sièges arrière, volant et balais d'essuie-glace chauffants, pare-brise anti-infrarouge, vitre arrière feuilleté et acoustique, colonne de direction à commande électrique,
fermeture des portières « soft close ».
De son côté, le Pilot Pack avec Lidar facturé 5 000 € apporte 3 caméras supplémentaires (1 avant ultra-haute définition + 2 latérales), ordinateur supplémentaire NVIDIA Orin core, caméras et capteurs frontaux et latéraux à nettoyage automatique, LiDAR Luminar.
Notre modèle était également doté du Performance Pack à 5 000 € incluant jantes alliage forgées 22" Performance avec pneus Pzero, les modes de conduite Performance ou Autonomie, mise à niveau du logiciel portant la puissance à 517 ch et le couple à 910 Nm, châssis optimisé par Polestar Engineered, étriers de freins avant et arrière dorés, ceinture de sécurité avant et arrière dorées, capuchons de valves de gonflage dorés.
Carton jaune pour l'option sellerie cuir Nappa : si elle est réalisée "dans le respect du bien-être animal", elle méprise le portefeuille avec un tarif de 6 000 €. Certes, les sièges sont alors ventilés, mais quand même !
Le point techno : quand la performance prend le pas sur l'efficience…
Pour sûr, le Pack Performance rend l'auto hyperagile. Mais en contrepartie, les pneus Pirelli P-Zero ultra-larges et collants réduisent l'autonomie, surtout à haute vitesse. De fait, si vous souhaitez absolument une Polestar 3 et voyagez souvent sans être accro à la conduite sportive, on déconseillera cet ensemble : la puissance ne sera réduite que de 28 ch (et avec 489 ch il devrait déjà y avoir de quoi faire…) et surtout, les jantes en 21'' chaussées de gommes moins larges (255 mm devant et 285 derrière quand même…) et moins adhérentes permettront de glaner quelques kilomètres (+ 12,8 % en cycle mixte) avec, à la clef, l'éventuelle économie d'un arrêt sur de longues distances. Enfin, n'oubliez pas que la Polestar 3 est également disponible en version Single Motor, forcément moins énergivore. C'est d'ailleurs cette version qui a établi le record d'autonomie validée par le Guiness Book.
Equipements et options
Version : LR DUAL MOTOR AWD 111 KWH PERFORMANCE PILOT AND PLUS PACK
Equipements de sécurité
Rear Collision Warning & Mitigation (RCWM)
Forward Collision Warning
3 years Polestar Connect and Roadside assistance
ADAS - Advanced Driver Assistance systems
9x Airbags
Cut-off switch, passenger airbag
Warning triangle
2x ISOFIX in rear seat row
Equipements de confort
Climate timers
Electronic climate control 3-zone
High performance audio
Autres équipements
Nappa upgrade
Pilot pack
360° Cameras and 3D view
Lane change assist
Pilot assist
12 ultrasonic sensors
Cross Traffic Alert (CTA) with brake support
Blind Spot Information System (BLIS) with steer assist
Connected Safety - Slippery Road Alert, Hazard Light Alert
Intelligent speed assist
Driver Alert Control
Speed Limiter
Post-impact braking
Lane Keeping Aid
Emergency stop assist
Run-off Road Mitigation
Advanced Collision Avoidance Intersections
Collision Avoidance and mitigation by braking and steering
Adaptive cruise control (ACC)
3 years included service
3 years Connectivity
Warranty per market specification
AVAS - Acoustic vehicle alert system
First aid kit
Tyre repair kit
Rear view camera with cleaning
Auto dim interior rear-view mirror
Frameless electric side mirrors with auto dim and heating
Light sequence for Welcome and Goodbye
Full LED rear light bar
Daytime running lights
Active high beam on/off LED headlights
Staggered wheels and tyres
Performance/Range
Drive settings
True torque vectoring with dual clutch
One pedal drive
Heated front seats
Heat pump
Clean Zone
Rear control panel
Direct tyre pressure monitoring system
Power-operated tailgate with handsfree opening & soft close
Front storage compartment 32L
Rear luggage 484L (597L to inner roof) with 60/40 split and ski hatch
Rain sensors in front and rear
Approach recognition
x1 Ultra-wideband key, x2 NFC key cards et Polestar Digital Key
Alarm with inclination and interior motion sensors
20" Aero
Brembo brakes
Clear laminated acoustic windows
Panoramic glass roof
Charcoal Bio-attributed WeaveTech upholstery
Textile floor mats 100% rPET
Interior white illumination with LED light line on instrumental panel and door sides
Alco-lock preparation
Electric 4-way lumbar support front seats with profile memory and easy ingress/egress
12V power outlet in rear luggage compartment
Wireless phone charger 15W
USB-C 2 front and 2 rear
9" Driver display
14.5" portrait centre screen
Wireless Apple CarPlay
DAB+
OTA updates
Google Built-in
Android Automotive OS
Options disponibles
-
1.3-Megapixel HD LED headlights:
1900 €
-
Premium colour (Snow) Snow:
1300 €
