D'office, la Polestar intègre un équipement riche comprenant, entre autres, 9 airbags, un écran multimédia de 14,5 pouces, une instrumentation 9 pouces, la compatibilité Apple CarPlay, un chargeur à induction, la clim auto trizone, les sièges avant électriques à mémoire et chauffants, l'indispensable pompe à chaleur, le hayon électrique mains libres, une banquette arrière rabattable 60/40, les projecteurs LED, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, le toit panoramique et, sur la Dual Motor, la suspension pilotée.

Pas de finitions supérieures, mais des ensembles à ajouter à l'envi, notamment le Pack Plus à 5 500 € integrant capteur de qualité de l'air, sytème audio Bowers & Wilkins (1 625 Watts sur 25 haut-parleurs) avec fonction de réducteur de bruits, plancher de coffre pliable pour compartimenter, affichage tête haute, sièges arrière, volant et balais d'essuie-glace chauffants, pare-brise anti-infrarouge, vitre arrière feuilleté et acoustique, colonne de direction à commande électrique,

fermeture des portières « soft close ».

De son côté, le Pilot Pack avec Lidar facturé 5 000 € apporte 3 caméras supplémentaires (1 avant ultra-haute définition + 2 latérales), ordinateur supplémentaire NVIDIA Orin core, caméras et capteurs frontaux et latéraux à nettoyage automatique, LiDAR Luminar.

Notre modèle était également doté du Performance Pack à 5 000 € incluant jantes alliage forgées 22" Performance avec pneus Pzero, les modes de conduite Performance ou Autonomie, mise à niveau du logiciel portant la puissance à 517 ch et le couple à 910 Nm, châssis optimisé par Polestar Engineered, étriers de freins avant et arrière dorés, ceinture de sécurité avant et arrière dorées, capuchons de valves de gonflage dorés.

Carton jaune pour l'option sellerie cuir Nappa : si elle est réalisée "dans le respect du bien-être animal", elle méprise le portefeuille avec un tarif de 6 000 €. Certes, les sièges sont alors ventilés, mais quand même !

Le point techno : quand la performance prend le pas sur l'efficience… Pour sûr, le Pack Performance rend l'auto hyperagile. Mais en contrepartie, les pneus Pirelli P-Zero ultra-larges et collants réduisent l'autonomie, surtout à haute vitesse. De fait, si vous souhaitez absolument une Polestar 3 et voyagez souvent sans être accro à la conduite sportive, on déconseillera cet ensemble : la puissance ne sera réduite que de 28 ch (et avec 489 ch il devrait déjà y avoir de quoi faire…) et surtout, les jantes en 21'' chaussées de gommes moins larges (255 mm devant et 285 derrière quand même…) et moins adhérentes permettront de glaner quelques kilomètres (+ 12,8 % en cycle mixte) avec, à la clef, l'éventuelle économie d'un arrêt sur de longues distances. Enfin, n'oubliez pas que la Polestar 3 est également disponible en version Single Motor, forcément moins énergivore. C'est d'ailleurs cette version qui a établi le record d'autonomie validée par le Guiness Book.