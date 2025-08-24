Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Polestar Polestar 3

Essai

Polestar 3 : le SUV à l'autonomie record testé sur 1 000 km !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

8  

4. La Polestar 3 est une digne concurrente des SUV allemands électriques…

 

Polestar 3 : le SUV à l'autonomie record testé sur 1 000 km !

La concurrence 

Les grands SUV électriques d'environ 5 m de long ne courent pas les rues. On citera logiquement son cousin Volvo EX90 (plus ou moins éloigné techniquement) ainsi que les concurrents premium allemands, en l'occurrence les Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE SUV. Hors Europe, n'oublions pas le géant Tesla Model X et ses célèbres portes à ouverture papillon, toujours d'actualité malgré son âge avancé. Côté Chinois enfin, la Polestar devra se méfier des BYD Tang et Xpeng G9, bien moins chers.

À retenir : ne pas se tromper dans le menu !

Le bilan est mitigé, et pour cause : notre version Dual Motor Performance Pack est très typée. Avec 517 ch, un châssis aux petits oignons et des pneus ultracollants, elle prouve que Polestar n'a rien à envier aux concurrents les plus sportifs, au point de faire oublier sa masse importante (du moins sur le sec). Mais dans cette configuration, les longs trajets manquent de fluidité en raison d'une consommation oscillant entre 26 et 29 kWh/100 km sur autoroute. Déjà que les temps de charge sont plutôt longs avec jamais moins de 30 mn pour un 10 à 80 %, mieux vaut faire l'impasse sur le jogging et les baskets si l'on veut voyager sereinement et profiter de son bel espace intérieur, de son confort ouaté, de sa finition soignée et de son équipement riche. À confirmer avec l'essai d'une version "appauvrie". Contre l'ergonomie compliquée en revanche, rien à faire…

Caradisiac a aimé

  • Performances
  • Comportement routier en Pack Performance
  • Espace intérieur
  • Confort
  • Système multimédia

Caradisiac n'a pas aimé

  • Consommations avec le Pack Performance
  • Ergonomie compliquée
  • Temps de charge constatés
  • Gabarit en ville

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
LR SINGLE MOTOR RWD 111 KWH 0 (wltp) 79 800 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 111 KWH 0 (wltp) 86 800 €  €
LR SINGLE MOTOR RWD 111 KWH PILOT AND PLUS PACK 0 (wltp) 88 100 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 111 KWH PERFORMANCE PACK 0 (wltp) 91 800 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 111 KWH PILOT AND PLUS PACK 0 (wltp) 95 100 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 111 KWH PERFORMANCE PILOT AND PLUS PACK NC 100 100 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (17)

Voir tout

Sommaire

8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Polestar Polestar 3

Polestar Polestar 3

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/