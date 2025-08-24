La concurrence

Les grands SUV électriques d'environ 5 m de long ne courent pas les rues. On citera logiquement son cousin Volvo EX90 (plus ou moins éloigné techniquement) ainsi que les concurrents premium allemands, en l'occurrence les Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE SUV. Hors Europe, n'oublions pas le géant Tesla Model X et ses célèbres portes à ouverture papillon, toujours d'actualité malgré son âge avancé. Côté Chinois enfin, la Polestar devra se méfier des BYD Tang et Xpeng G9, bien moins chers.

À retenir : ne pas se tromper dans le menu !

Le bilan est mitigé, et pour cause : notre version Dual Motor Performance Pack est très typée. Avec 517 ch, un châssis aux petits oignons et des pneus ultracollants, elle prouve que Polestar n'a rien à envier aux concurrents les plus sportifs, au point de faire oublier sa masse importante (du moins sur le sec). Mais dans cette configuration, les longs trajets manquent de fluidité en raison d'une consommation oscillant entre 26 et 29 kWh/100 km sur autoroute. Déjà que les temps de charge sont plutôt longs avec jamais moins de 30 mn pour un 10 à 80 %, mieux vaut faire l'impasse sur le jogging et les baskets si l'on veut voyager sereinement et profiter de son bel espace intérieur, de son confort ouaté, de sa finition soignée et de son équipement riche. À confirmer avec l'essai d'une version "appauvrie". Contre l'ergonomie compliquée en revanche, rien à faire…

Caradisiac a aimé

Performances

Comportement routier en Pack Performance

Espace intérieur

Confort

Système multimédia

Caradisiac n'a pas aimé

Consommations avec le Pack Performance

Ergonomie compliquée

Temps de charge constatés

Gabarit en ville