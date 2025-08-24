La Polestar 3 Dual Motor Performance Pack (517 ch, à partir de 91 800 €) est évaluée dans la catégorie des grands SUV électriques bimoteurs développant environ 500 ch, qui comprend notamment :

-BMW iX xDrive60 (544 ch, à partir de 106 400 €)

-BYD Tang (516 ch, 65 990 €)

-Mercedes EQE SUV 500 4MATIC SUV AMG Line (449 ch, à partir de 106 500 €)

-Tesla Model X (à partir de 115 050 € - modèles en stock)

-Volvo EX90 Twin Performance (517 ch, à partir de 110 400 €)

-Xpeng G9 AWD Performance (575 ch, à partir de 73 990 €)