5. La Polestar 3 obtient un respectable 13,3/20
La Polestar 3 Dual Motor Performance Pack (517 ch, à partir de 91 800 €) est évaluée dans la catégorie des grands SUV électriques bimoteurs développant environ 500 ch, qui comprend notamment :
-BMW iX xDrive60 (544 ch, à partir de 106 400 €)
-BYD Tang (516 ch, 65 990 €)
-Mercedes EQE SUV 500 4MATIC SUV AMG Line (449 ch, à partir de 106 500 €)
-Tesla Model X (à partir de 115 050 € - modèles en stock)
-Volvo EX90 Twin Performance (517 ch, à partir de 110 400 €)
-Xpeng G9 AWD Performance (575 ch, à partir de 73 990 €)
|Polestar 3 Performance Pack
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,3 /20
