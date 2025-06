Renault fête la musique et la 4L

Le « quoi qu’il en coûte » semble de mise chez Renault, du moins pour le lancement de ses deux nouveaux fleurons électriques : La R5 et la R4 électrique. Après le show au Centre Pompidou de la 5, la présentation à Rolland Garros de sa série limitée et une année constellée de coup de com, c’est au tour de sa déclinaison 4L d’avoir les honneurs.

Et le Losange profite opportunément de la fête de la musique pour organiser un évènement que, de mémoire de teufeur, on avait jamais vu : un festival entièrement gratuit placé sous le signe de l’auto emblématique des années 60.

Trois jours de paix, de musique et de 4L

Un festival gratuit correspond-il forcément à une série de petits concerts au rabais, histoire de ne pas aggraver l’addition avec de lourds cachets d’artistes ? Ce n’est pas vraiment le cas avec ce Festiv4l, son puissant jeu de mots et ses trois jours de musique, du 20 au 22 juin au Bois de Boulogne près de Paris.

Car le programme ne fait pas dans la kermesse de village. Outre Supernature Cerrone, on y retrouve, entre autres, côté électro, Kavinsky, Étienne de Crécy, et Cassius. Pour la chanson française, Clara Luciani succédera à Hervé. Plus de vingt artistes se partageront deux scènes pendant les trois jours de l’opération. Du lourd donc, pour Arnaud Belloni, le directeur du marketing du losange, qui a imaginé le Festiv4l en songeant aux années 60 de la petite Renault à tout faire, en voulant « raviver un souffle de liberté et de peace & love ».

Des autos peace and love à l'essai

S’il y n'y avait pas de voitures à essayer à Woodstock, il y en a ce week-end au Bois de Boulogne. Une exposition et des prises en main de R4 sont organisés pour les chanceux qui se seront inscrits à temps sur le site dédié au festival. Un site pris d’assaut étant donné la gratuité et la programmation de l’évènement. Résultat : l’évènement est sold out depuis plusieurs jours.