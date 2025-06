La Mercedes 190 E Evo II de retour pour les 24 Heures du Nürburgring

Elle est l’œuvre de Martin Marx, le directeur de HWA qui développe cette 190 des temps modernes et qui compte bien raviver quelques souvenirs l’an prochain. En effet, deux exemplaires de sa 190 E, réinterprétation de celles qui ont couru dans les années 90, prendront le départ de l’édition 2026 des 24 Heures du Nürburging. À noter que le nom de l’entreprise n’est pas un hasard puisqu’elle reprend les initiales du fondateur d’AMG : Hans-Werner Aufrecht.

Consciente qu’elles ne pourront pas se battre face aux GT3, l’équipe pense toutefois qu’elles peuvent remporter la catégorie SP-X consacrée aux autos expérimentales.

En attendant leur participation l’année prochaine, une partie du développement est confiée aux pilotes Roland Ash et Klaus Ludwig. Ceux-là mêmes qui ont piloté les Evo II de compétition à l’époque et gagné au Nürb.

Un V6 d'au moins 450 ch

Les autos qui participeront à cette course dérivent de la version de route. Une 190 Evo qui cède aux sirènes du restomod et qui n’a plus rien à voir avec la berline du millénaire dernier comme en témoignent sa carrosserie en fibre de carbone et son moteur V6 biturbo d’une puissance de 450 ch. Pour rappel, la 190 DTM d’époque ne développait "que" 370 ch. Toutefois, chaque nouvelle HWA est construite à partir d’une Mercedes 190E d’origine. Son prix de vente : plus de 750 000 €.

En plus de voir les cotes de certaines sportives augmenter de façon folle, cette 190 E témoigne à nouveau de l'intérêt croissant pour les modèles des années 80 à 2000, les youngtimers. A quand le retour d'une BMW M3 E30 pour venir la titiller ?