Le Jeep Cherokee est de retour

Il y a quelques jours, Caradisiac vous présentait le tout nouveau Jeep Compass. Cousin du Peugeot 3008, de l’Opel Grandland et du dernier Citroën C5 Aircross, il repose sur la plateforme STLA Medium et laisse le choix entre une motorisation essence à hybridation légère, une version essence hybride rechargeable et des déclinaisons électriques.

Cette fois, Jeep montre les premières images du nouveau Cherokee. Le grand frère du Compass, désormais positionné sur le segment des SUV premium du genre de l’Audi Q5, du BMW X3 ou du Mercedes GLC, fait peau neuve et dévoile un design sans surprise, assez proche de celui du Compass.

Sur une autre plateforme

Ce nouveau Cherokee reposera sur l’architecture STLA Large et non pas la Medium, préférant ainsi la plateforme réservée aux « gros » modèles du groupe Stellantis comme la Dodge Charger, le Wagoneer S, le Recon ou encore les futurs véhicules familiaux d’Alfa Romeo.

Il est très attendu aux Etats-Unis où l’arrêt du Cherokee en 2023 a provoqué une grosse baisse des ventes et devrait également arriver sur notre marché européen.

Une version « hybride »

Mais avec quel moteur ? Pour l’instant, Jeep ne donne aucun détail à ce sujet. Il misera sans doute sur des versions essence aux Etats-Unis mais le constructeur a tout de même précisé qu’il existera en version « hybride » (sans dire s’il s’agira d’une technologie rechargeable ou pas). Compte tenu des normes actuelles en Europe, on imagine que c’est cette version qui sera privilégiée chez nous.