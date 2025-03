Les deux futurs SUV de Jeep n'auront pas du tout la même mécanique

Jeep se prépare à ajouter deux nouveaux SUV à sa gamme. Le premier de ces deux nouveaux SUV sera le Compass de nouvelle génération, dont la présentation officielle est prévue pour la semaine prochaine en Italie.

Positionné dans la catégorie des modèles familiaux compacts dominée actuellement par le Volkswagen Tiguan, le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, ce nouveau Compass utilisera la même plateforme que les Peugeot 3008, Opel Grandland et autres futurs Citroën C5 Aircross : la STLA Medium, avec ses petits moteurs essence (1,2 litre à hybridation légère), ses déclinaisons hybrides rechargeables (1,6 litre) et ses variantes électriques (batteries de 97 kWh au maximum).

La STLA Large pour le Cherokee

Le second nouveau SUV de Jeep sera le Cherokee de sixième génération, qui se placera plutôt sur le terrain des modèles familiaux de la taille de l’Audi Q5, du BMW X3, du Volkswagen Touareg et du Mercedes GLC.

Et comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, ce dernier aura droit à l’architecture STLA Large, réservée aux grands modèles du groupe Stellantis et déjà utilisée par la Dodge Charger et le Jeep Wagoneer S (également prévue pour les prochaines Alfa Romeo Stelvio et Giulia). Cette architecture-là prévoit plutôt de gros moteurs thermiques (comme le six cylindres en ligne turbo de la muscle car américaine par exemple ?), en plus de versions électriques à très grosses batteries (jusqu’à 118 kWh de capacité). Le modèle semble plutôt conçu pour les Etats-Unis que pour l’Europe, où il aurait besoin de mécaniques thermiques électrifiées afin de couvrir une large clientèle et éviter les grammages C02 pénalisant.

Les Recon et Wagoneer S arrivent aussi

Rappelons qu’un autre SUV, le Recon, est également attendu dans la gamme de Jeep pour couvrir le terrain des 4x4 tout-terrain face au Land Rover Defender (lui aussi via l’architecture STLA Large). Le gros Wagoneer S (4,89 mètres) doit lui aussi arriver en Europe cette année.