La marque américaine Jeep travaille sur le restylage de son Jeep Grand Cherokee

Le Jeep Grand Cherokee date de 2022 et il reprend la plateforme des Alfa Romeo Giulia et du SUV Stelvio. Ce modèle haut de gamme est autant à l’aise sur la route que sur les parcours hors du goudron. Après sa quatrième année de commercialisation aux États-Unis et sa troisième en Europe il était temps de passer au lifting de mi-carrière.

Grâce à nos photos scoop nous en savons plus sur ce qui va changer avec cette phase 2 qui est toujours en période de mise au point. Tout d’abord, la calandre du Jeep Grand Cherokee est retravaillée. Si elle est toujours à sept fentes, elle est plus complexe par rapport au modèle actuel, ainsi elle affiche un traitement épais et cranté définissant chaque fente.

Une face avant plus agressive

Ce traitement spécial apporté à la nouvelle calandre se voit également dans les prises d’air du bouclier. Celles-ci sont désormais doubles au centre du bouclier, tandis que des prises d’air factices de chaque côté du bouclier affichent le même design agressif. Il faut noter que les prototypes photographiés sont au nombre de deux, dont l’un (rouge) est le Grand Cherokee L (allongé) qui dispose de sept places, qui n’est pas importé chez nous.

Des boutons disparaissent…

La partie arrière du véhicule ne semble pas avoir changé d’où l’absence de camouflage. En revanche, il y a du nouveau à l’intérieur. Dans l’habitacle, on découvre un volant qui a été modifié au niveau des touches multifonctions, l’écran a été également changé avec une dalle plus large qui est dans le prolongement du jonc qui entoure l’aérateur central et les divers boutons de warning, d’arrêt du Stop & Start… On constate aussi la disparition des commandes de climatisation (dommage pour l’ergonomie) qui sont désormais commandées par l’écran central. Tous les secrets de ce modèle devraient être dévoilés par Jeep en 2026.