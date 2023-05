Essai - Jeep Grand Cherokee 4Xe (2023) : l'Indien d'Amérique passe à l'hybride !

En bref : Cinquième génération Hybride rechargeable 380 ch à partir de 97000 €

Le Grand Cherokee est l'un des modèles les plus réputées de Jeep, et pour cause : apparu en 1992 pour seconder le "petit" Cherokee dans une démarche plus haut de gamme, il fut l'un des tout premiers SUV, à la fois capable de parader dans les beaux quartiers, de rouler vite sans se faire peur et de grimper aux arbres grâce à une transmission 4x4 aboutie. Un peu comme le Range Rover donc, et cela bien avant les BMW X5 et Mercedes ML.

Sauf que la recette a aujourd'hui ses limites en termes d'émissions polluantes. Après avoir lutté trente ans avec des mécaniques classiques plus ou moins grosses, l'Indien d'Amérique a décidé d'arrêter de fumer, ou du moins de réduire sa consommation avec un petit moteur électrique additionnel de 145 ch, sans pour autant faire l'impasse sur ses talents de grimpeur ni sur son sens de l'accueil.

Selon le cycle d'homologation WLTP, il serait capable de couvrir une cinquantaine de km avant de puiser dans son baril de Sans-Plomb, breuvage qui réveille en lui un quatre-cylindres 2.0 turbo a priori pas trop gourmand et fort de 272 ch (pour 380 ch combinés). De là à dire que l'on a affaire à un véhicule vert, il y a un pas que nous ne franchirons pas.

Car dans ce western que nous joue Stellantis (pour rappel propriétaire de Jeep), le Grand Cherokee est plus proche de Bud Spencer que de Terence Hill. Avec 4,91 m de long pour 2,15 m de large (rétros compris) et 2,6 tonnes sur la balance, l'Américain cherche la bagarre à des poids lourds ventripotents tels que le BMW X5, le Mercedes GLE ou le nouveau Range Rover Sport. D'ailleurs, les tarifs de l'unique finition proposée l'en rapprochent, avec 97 000 € au catalogue.

Si le Grand Cherokee ne met pas son gabarit au profit des bagages, avec une besace à peine plus grande que celle d'un "petit" Citroën C5 PHEV (471 litres annoncés), il réserve une habitabilité de limousine, permettant aux passagers d'étendre leurs jambes et de s'affaler sur une grande banquette aux dossiers inclinables.

Les matériaux sont assez ordinaires pour un véhicule se voulant luxueux mais les assemblages solides du mobilier témoignent du sérieux de notre hôte, tandis que la sellerie cuir étendue aux contre-portes réchauffe l'ambiance sur le haut de gamme Summit Reserve, seule finition à se rendre disponible marché. Par ailleurs, le design est assez épuré alors que l'on dispose de nombreuses commandes physiques. Et à défaut d'être simples à utiliser, faute de menus intuitifs, les écrans sont lisibles.