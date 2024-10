Première image du Jeep Compass, un cousin du Peugeot 3008

Les travaux de synergies continuent au sein du groupe Stellantis et concernent cette fois la toute nouvelle mouture du Jeep Compass, un SUV compact dont la version actuelle est un cousin technique de l’Alfa Romeo Tonale. Ce Compass de seconde génération arrivant en toute fin de carrière après une commercialisation lancée en 2016 et un restylage en 2021, Jeep commence le « teasing » sur la prochaine mouture de troisième génération.

Pour l’instant, il faut se contenter de ce croquis montrant l’engin vu de profil, avec des ailes arrière très marquées et des formes « taillées à la serpe ». Mais l’engin devrait être dévoilé officiellement avant la fin de l’année et sa production débutera l’année prochaine à l’usine de Melfi en Italie.

Basé sur la plateforme STLA Medium

Comme le dernier Peugeot 3008 (mais aussi les futurs Opel Grandland et Citroën C5 Aircross), ce Jeep Compass de troisième génération reposera sur l’architecture STLA Medium. Cette architecture lui permettra de proposer à la fois des déclinaisons thermiques essence à hybridation légère (le fameux petit moteur essence de 1,2 litre qu’il ne faut plus appeler « PureTech »), des variantes hybrides rechargeables et électriques. Ses groupes motopropulseurs seront vraisemblablement très proches de ceux du 3008 actuel, y compris ceux des nouvelles versions électriques « Long Range » à grosses batteries.

En revanche, on imagine que Jeep aura à cœur de préserver un minimum des qualités hors routes même si les clients de ces modèles sont rares à quitter les sentiers battus. Comme pour le petit Avenger, une transmission intégrale devrait être au programme et la mise au point du Compass différera de celle d’un 3008.