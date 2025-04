Avant sa présentation imminente, le nouveau Jeep Compass poursuit ses essais.

La troisième génération du Jeep Compass se dégourdit les roues de l’autre côté des Alpes, en Italie. C’est chez Stellantis que le modèle américain a été aperçu. Ce n’est encore qu’un prototype très camouflé, mais on distingue sous les adhésifs qui le recouvrent les contours du nouveau design de ce modèle compact.

Ce nouveau Jeep Compass affichera un design anguleux, plus agressif que celui de l’actuelle génération qui a été restylée en 2020 et s’est équipée de motorisations hybrides rechargeables 4xe puis en 2022 d’une motorisation micro-hybride e-Hybrid de 130 ch. Depuis 2022, c’est le calme plat pour l’actuelle génération qui attend de prendre sa retraite.

Même plateforme multi-énergies que celle du Peugeot 3008

Pour le nouveau Jeep Compass c’est un grand changement qui va s’opérer avec cette nouvelle génération qui en plus d’un style différent, inspiré de celui du grand SUV électrique Wagoneer S, disposera de la nouvelle plateforme STLA Medium, la même que celle du Peugeot 3008. À la différence du modèle du Lion qui est produit à Sochaux, c’est l’usine Stellantis de Melfi en Italie qui produira le Jeep Compass.

Des versions 100 % électriques au programme

L’apport de la nouvelle plateforme modulable lui permettra de voir ses dimensions augmenter de quelques centimètres, en particulier au niveau de l’empattement pour une meilleure habitabilité. Comme pour les Peugeot 3008 et Peugeot 5008, le nouveau Jeep Compass sera proposé avec des motorisations micro-hybride, hybride rechargeable et même 100 % électrique. Plus que quelques jours pour tout savoir sur le Jeep Compass de troisième génération, son lancement commercial est prévu, quant à lui, pour la fin de l’année en Europe.