Retour d’un modèle iconique dans la gamme Jeep avec le futur Cherokee !

Le nouveau Jeep Cherokee est en préparation et ces photos scoop prouvent que la marque américaine prépare une nouvelle génération de ce modèle emblématique. Alors que Jeep met l’accent sur les modèles électriques avec les nouveaux Jeep Wagoneer S et Jeep Recon, elle va poursuivre la production de modèles thermiques qui seront toutefois électrifiés.

D’ailleurs le prototype du Jeep Cherokee qui est pris en photo est vraisemblablement un modèle hybride puisqu’il ne peut cacher sa sortie d’échappement. Mais il pourrait y avoir aussi un modèle totalement électrique qui arriverait bien après la découverte du modèle hybride, le nouveau Wagoneer S étant suffisant, pour le moment, pour satisfaire les clients recherchant un grand SUV Jeep électrique.

La plateforme STLA Large pour le Cherokee

À l’instar du Jeep Wagoneer S, le nouveau Cherokee va reprendre la base technique Stellantis dénommée STLA Large. Cette plateforme peut en effet accueillir des motorisations hybrides et du 100 % électrique. Afin de réduire les coûts, ce nouveau modèle devrait également partager certains panneaux de carrosserie avec le Wagoneer S. Ce nouveau Cherokee va devenir la sixième génération aux États-Unis et la cinquième chez nous. En effet si la première génération date de 1974, c’est l’opus suivant qui sera commercialisé en France, par Renault, à partir de 1985.

Plus grand et toujours bon « franchisseur »

On s’aperçoit en consultant les photos de nos chasseurs de scoop que le nouveau Jeep Cherokee grandit. S’il se place toujours dans la gamme entre le Jeep Compass (dont la troisième génération basée sur le Peugeot 3008 a été annoncée par la marque) et le Grand Cherokee, ce nouveau Cherokee sera plus proche en taille du Grand Cherokee. Un Grand Cherokee qui a reçu en 2023 une motorisation hybride 4xe, un type de motorisation qui conviendra parfaitement au nouveau Jeep Cherokee qui devrait toujours bénéficier de bonnes capacités en tout-terrain.