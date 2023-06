Fiat doit prochainement lancer deux nouveautés citadines électriques, un petit SUV et une remplaçante de l’ancienne Punto thermique. Mais la semaine dernière, la marque transalpine a surpris tout le monde en dévoilant la Topolino. Son nom reprend celui d’une mignonne et toute petite auto thermique vendue entre 1936 et 1955 mais il s’agit d’une version redessinée de la Citroën Ami, ce quadricycle léger électrique sans permis qui existe depuis 2020.

dailymotion La Fiat Topolino sous tous les angles

Alors que la Citroën Ami incarne les voitures de plage un peu baroudeuses dans sa récente série spéciale My Ami Buggy, l’Italienne joue plutôt une carte glamour et pourrait bien voler la vedette à la Française. Sa face avant s’inspire librement de la 500 historique et sa présentation fleure bon la « dolce vita » et les années 60. Après le premier cliché officiel, cette dernière se dévoile sous tous les angles dans une vidéo promotionnelle montrant une face arrière tout autant inspirée de la 500 (en plus de son toit ouvert équipé d’une toile).

Un prix plus élevé

On attend toujours de connaître le prix de cette petite Fiat Topolino mais son tarif dépassera inévitablement les 10 000€, sachant qu’elle risque de coûter au moins aussi cher que la My Ami Buggy. Rappelons que sous le capot, elle cache le même moteur de 8 chevaux que l’Ami et des batteries de 5,5 kWh. Elle ne pourra pas dépasser les 45 km/h.