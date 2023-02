Deux grosses nouveautés électriques pour Fiat en 2023

De vraies nouveautés chez Fiat, ça reste un évènement rare ces dernières années avec uniquement la 500 électrique comme véhicule de conception récente. Mais en cette année 2023, les choses vont s’accélérer pour le constructeur profitant désormais à fond des synergies technologiques avec les autres marques du groupe Stellantis. A l’occasion de la présentation des (bons) résultats de l’année 2022 de Stellantis, les dirigeants du groupe ont confirmé l’arrivée de deux nouveautés importantes en 2023 pour Fiat.

La première de ces nouveautés repositionnera enfin Fiat sur le segment des citadines. La remplaçante de la Punto disparue depuis longtemps bénéficiera d’une plateforme très proche de celle de la Peugeot 208 et d’un groupe motopropulseur entièrement électrique. Comme sa cousine française, elle laissera aussi le choix d’une motorisation thermique (via un système micro-hybride qui fait actuellement défaut à la 208). La seconde de ces nouveautés pourrait s’appeler « 600 » et occupera le terrain des SUV citadins. Proche mécaniquement de la Jeep Avenger, elle laissera elle aussi le choix entre l’électrique et le thermique micro-hybride.

Trois modèles électriques dans la gamme de Fiat

Dès cette année, il y aura donc trois modèles 100% électriques dans la gamme de Fiat avec la 500 (disponible en coupé, découvrable et version 2+1 porte), la citadine et le SUV 600. Notons que la nouvelle citadine de Fiat partagera elle-même ses composants avec la future petite Lancia Ypsilon, plutôt attendue pour l’année 2024.