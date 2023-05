Citroën My Ami Buggy : encore plus chère et toujours rigolote

L’été dernier, Citroën a lancé une version spéciale de son petit quadricycle électrique Ami limitée à 50 exemplaires. Toute pimpante avec sa finition digne d’un vrai petit buggy de plage pour l’été, la My Ami Buggy s’est littéralement arrachée. Tous les exemplaires disponibles en vente sur le site ont trouvé preneur en 18 minutes seulement, incitant Citroën à lancer la production d’une deuxième série de modèles (annoncée l’hiver dernier au moment de Nöel).

Comme prévu, cette deuxième série de la My Ami Buggy se limitera à 1 000 exemplaires et non plus 50. Et elle coûte encore plus cher que la première série : au lieu de 9 790€, la voilà désormais affichée à 10 490€. A cause de l’inflation ? Peut-être, mais cette My Ami Buggy deuxième du nom profite aussi d’un équipement (légèrement) augmenté. Elle gagne en effet de nouveaux cadres de portes sur lesquelles il est possible de fixer une bâche pour protéger les occupants des éléments. Le combiné d’instrumentation de la My Ami Buggy évolue aussi, avec l’apparition d’un rangement complémentaire situé qui prend la forme d’une sacoche accrochée au volant. Enfin, l’auto se dotera d’une enceinte nomade. Citroën précise enfin que les clients recevront une montre Ice Watch en plus d’un bob et d’un peigne.

Le 20 juin à 10h00

Comme pour la première série, tout se jouera sur le site internet. Le 20 juin à partir de 10h00, les commandes seront ouvertes. Compte tenu du nombre de véhicules mis en vente, il devrait être plus facile d’obtenir son exemplaire de la My Ami Buggy cette fois. Elle coûte 2 500€ de plus que l’Ami normale, mais toujours 900€ de moins que la Renault Twizy démarrant désormais à 11 400€.