Citroën va tenter de surfer sur le succès de la My Ami Buggy

Au mois de juin dernier, Citroën ouvrait comme prévu le carnet de commande de sa My Ami Buggy. Version rigolote du petit quadricycle électrique lourd commercialisé par la marque aux chevrons depuis 2020, la My Ami Buggy joue comme son nom l’indique les buggys de plage avec une présentation retouchée et des détails dignes d’une Méhari moderne. Il n’aura fallu attendre qu’un peu plus de 17 minutes pour que les 50 exemplaires prévus trouvent tous preneur en ligne, au prix pourtant salé de 9 790€ (soit 2 000€ de plus que le modèle d’entrée de gamme à l’époque).

Fort de ce succès qu’il n’avait peut-être pas vu venir, le constructeur français a décidé de lancer une deuxième série de My Ami Buggy pour satisfaire tous ceux qui n’ont pas réussi à obtenir l’un des 50 bons de commande initiaux. Et cette fois, il y en aura carrément 1000 de plus. Ces nouveaux exemplaires seront commercialisés à la fin du premier trimestre 2023 et livrés à partir de l’été prochain (juste à temps pour la plage donc).

Quelques changements « surprises »

Citroën précise que ces My Ami Buggy de la deuxième salve « réserveront quelques surprises qui seront détaillées avant le printemps ». Rappelons que la My Ami Buggy première mouture possédait des roues jaunes et une carrosserie beige. La My Ami Buggy deuxième mouture préfèrera-t-elle d’autres coloris ? « Cette édition invitera à se jouer de la jungle urbaine et vivre différemment en plein air, notamment en bord de mer », précise en tout cas le communiqué de Citroën. Et ce sera probablement aussi le moyen de couper dans l’élan les éventuels spéculateurs qui comptaient peut-être revendre à prix d’or l’une des 50 exemplaires de la première série…